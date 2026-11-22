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Sami Al-Jaber, lenda do Al-Hilal, escolheu o melhor entre o português Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, e o argentino Lionel Messi, astro do Inter Miami.

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Sami Al-Jaber, lenda do Al-Hilal, escolheu o melhor entre o português Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, e o argentino Lionel Messi, astro do Inter Miami.

O perfil do programa Nadina, exibido pelo canal "MBC 1", publicou na plataforma "X" um vídeo de Sami Al-Jaber participando de um desafio em que precisava escolher o melhor entre vários astros.

O desafio começou com a escolha entre Rodri, jogador do Barcelona, e Karim Benzema, ex-astro do Al-Hilal, e Al-Jaber ficou com o primeiro.

Mas Al-Jaber preferiu Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, a Rodri, e também a Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain.

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A lenda do Al-Hilal escolheu Lamine Yamal, astro do Barcelona, em vez de Olise, Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, Luka Modric, astro do Milan, e o ex-atacante da seleção brasileira Kaká.

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Quando precisou escolher entre Lamine Yamal e Ronaldinho, optou pela lenda brasileira, mas depois preferiu a ele o compatriota Ronaldo Fenômeno, que também escolheu em vez da lenda do Barcelona Johan Cruyff e da lenda francesa Zinedine Zidane, atual técnico da França.

Al-Jaber abriu mão de Ronaldo quando a outra opção era o argentino Lionel Messi.

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No fim, Sami Al-Jaber teve a missão de escolher entre Cristiano e Messi, e ficou com o astro argentino.

Sami Al-Jaber, uma lenda saudita marcante

O futebol saudita revelou muitos astros brilhantes que enriqueceram a história do esporte no continente asiático, e o ex-astro da seleção e do Al-Hilal Samer Al-Jaber foi um dos principais, pelo que entregou ao longo de muitos anos de dedicação, que contribuíram para a conquista de inúmeros feitos notáveis.

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Sami Al-Jaber é considerado um dos jogadores que alcançaram maior fama, tanto na Arábia Saudita quanto no cenário continental.

Sami Al-Jaber nasceu na capital, Riad, em 11 de dezembro de 1971, e começou a carreira nas categorias de base do Al-Hilal, com o qual conquistou muitos títulos nacionais e internacionais nas categorias de base, até iniciar sua trajetória no time principal em 1989.

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Al-Jaber tem a marca de ter defendido a seleção da Arábia Saudita em quatro edições consecutivas da Copa do Mundo, em 1994, 1998, 2002 e 2006, e é o único atacante do mundo árabe a conseguir esse feito.

O público árabe aguardava com expectativa o confronto entre Arábia Saudita e Marrocos na Copa do Mundo de 1994, e, com apenas 7 minutos de jogo, Sami Al-Jaber marcou seu primeiro gol em Copas ao cobrar com sucesso um pênalti. Em seguida, a Arábia Saudita venceu por 2 a 1, na participação em que se classificou para as oitavas de final da competição.

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A seleção saudita conseguiu a vaga para a Copa da França de 1998, e Al-Jaber marcou seu segundo gol na história dos Mundiais, também de pênalti, contra a África do Sul, mas a Arábia Saudita não conseguiu passar da fase de grupos naquela ocasião.

Al-Jaber não balançou as redes em sua terceira participação em Copas, em 2002, mas, aos 36 anos, marcou presença em sua última participação, na Copa do Mundo de 2006, ao anotar seu terceiro gol pessoal na partida em que a Arábia Saudita empatou com a Tunísia por 2 a 2.

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No cenário continental, em 1996, a seleção saudita precisava superar os Emirados Árabes Unidos, "anfitriões", na final para conquistar o terceiro título de sua história na Copa da Ásia. As duas seleções não conseguiram balançar as redes durante o tempo normal e a prorrogação, e a sorte sorriu para os companheiros de Sami Al-Jaber, que ficaram com a taça com todo o mérito nos pênaltis.

Naquele torneio, Sami Al-Jaber marcou um gol contra a Malásia, na partida em que a Arábia Saudita venceu por 6 a 0, e depois só voltou a balançar as redes nas quartas de final, contra a China, ao marcar um dos quatro gols sofridos pelos chineses. Com o mesmo roteiro, a seleção saudita superou a semifinal e a final nos pênaltis.

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Al-Jaber fez parte do elenco da Arábia Saudita que conquistou a Copa do Golfo em duas ocasiões, em 1994 e 2002, e encerrou sua brilhante trajetória pela seleção após 163 jogos e 46 gols, anunciando a aposentadoria internacional depois da partida contra a Espanha, a última da Arábia Saudita na Copa da Coreia do Sul e do Japão.

A torcida do Al-Hilal relembra a trajetória brilhante de Al-Jaber pelo clube. O jogador fez parte dos elencos que conquistaram a Liga dos Campeões da Ásia, com seu antigo nome, "Campeonato Asiático de Clubes Campeões", em 1992 e 2000. Também conquistou com a equipe a Recopa da Ásia duas vezes, em 1996-1997 e 2002, além da Supercopa da Ásia em 1997.

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No cenário nacional, Al-Jaber ajudou o Al-Hilal a conquistar o Campeonato Saudita 5 vezes, o mesmo número de títulos da Copa do Príncipe Herdeiro, e 4 vezes a Copa da Federação, além de vários outros títulos nacionais.

Sami Al-Jaber se despediu do clube do coração na partida entre Al-Hilal e Manchester United, em 2008, encerrando uma longa trajetória no clube, durante a qual marcou 177 gols, o que o torna o maior artilheiro da história da equipe.

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Depois de se aposentar dos gramados, Al-Jaber passou a atuar como treinador e comandou o Al-Hilal e o Al-Shabab, na Arábia Saudita, e o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, além de ter tido uma experiência na comissão técnica do Auxerre, da França. Em seguida, assumiu a presidência do Al-Hilal no período de abril a setembro de 2018.