Vídeo: polêmica de arbitragem mancha a vitória; Real Madrid se contenta com 45 minutos de magia diante do Racing

O Real Madrid conquistou uma vitória merecida sobre o anfitrião Racing Santander (3 a 0), na partida que os reuniu no estádio El Sardinero, pelo Campeonato Espanhol, e a equipe merengue manteve sua sequência de vitórias e reduziu a diferença para o líder Barcelona a 3 pontos, consolidando sua posição na terceira colocação da tabela.
O Real Madrid entrou em campo sob o comando de José Mourinho, de olho em conquistar sua sexta vitória consecutiva, depois de ver seu rival Barcelona vencer o Alavés por ampla margem, pelo placar de 6 a 1.
A equipe merengue apostou no esquema 4-2-3-1, com Thibaut Courtois na defesa da meta e um quarteto ofensivo formado por Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande e Kylian Mbappé.
O Real Madrid impôs seu domínio desde os primeiros minutos e conseguiu abrir o placar aos 11 minutos, depois que Mbappé disparou dentro da área aproveitando um passe de Diomande, antes de ser derrubado por Prati, levando o árbitro a marcar um pênalti (polêmico) que o craque francês converteu com sucesso em uma finalização rasteira e forte à direita do goleiro Aguirrezabala.
O Racing Santander quase alcançou o empate rapidamente, mas Courtois defendeu com brilhantismo uma finalização de Iker Luque aos 13 minutos, privando os donos da casa da chance de voltar à partida, antes de o Real Madrid ampliar sua vantagem aos 22 minutos, por meio de Jude Bellingham, que finalizou uma jogada coletiva iniciada com um passe de Mbappé e, em seguida, uma bola de Arda Güler, com uma finalização precisa para dentro das redes.
O sofrimento dos donos da casa continuou, depois que Álvaro Mantilla foi obrigado a deixar o campo lesionado, antes de Diomande desferir o terceiro golpe aos 36 minutos, com uma finalização de fora da área, após a bola chegar até ele quando a defesa do Racing afastou um escanteio cobrado por Güler, alojando-se no ângulo superior do gol.
Queda do Madrid no segundo tempo
Após o intervalo, o Real Madrid manteve sua superioridade, mas não conservou o mesmo ímpeto ofensivo que apresentara no primeiro tempo, enquanto o Racing Santander tentou aproveitar a queda do adversário e buscar reduzir a diferença.
O minuto 54 presenciou uma tentativa perigosa de Zabiri com uma finalização rasteira, antes de Mbappé responder com uma jogada rápida e uma finalização forte aos 60 minutos, que bateu na trave esquerda do gol dos donos da casa, enquanto Diomande tentou ampliar o placar com outra finalização que não foi coroada de sucesso.
Aos 75 minutos, Tchouaméni quase provocou a marcação de um pênalti contra o Real Madrid, depois de a bola tocar em sua mão dentro da área, mas a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) interveio para anular a decisão, após ficar constatado que a bola tocou primeiro no pé do jogador francês antes de chegar à sua mão.
Mourinho fez diversas mudanças nos minutos finais, com as entradas de Díaz, Camavinga e Endrick, mas o resultado permaneceu inalterado, e o Real Madrid selou o confronto com uma goleada por 3 a 0, somando três pontos importantes que o mantiveram na terceira colocação e reduziram a diferença entre ele e o Barcelona, líder do campeonato, a apenas 3 pontos.