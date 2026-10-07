Minutos antes do início da partida da seleção argentina contra o Benin, e durante a cerimônia de despedida de Lionel Messi no estádio Monumental, um grupo de torcedores entoou gritos contra o presidente da Associação do Futebol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia.

Esses gritos se repetiram após a partida, durante um show aéreo com drones.

Os torcedores gritaram "Chiqui Tapia, seu dedo-duro, Chiqui Tapia seu corrupto, seu filho da p...", enquanto os espectadores continuavam entrando no estádio para assistir à partida, segundo o jornal argentino La Nación.

Os gritos começaram inicialmente na arquibancada superior do Centenário e, com o passar dos minutos, se estenderam a outras áreas do estádio, incluindo a famosa arquibancada Sívori.

A Sívori é uma das arquibancadas mais destacadas do estádio Monumental, conhecida pela presença barulhenta da torcida do River Plate, especialmente na parte superior.

Por sua vez, o jornalista argentino Juanma Tucci afirmou pelo X: "As pessoas dirigiram insultos ao presidente da Associação do Futebol Argentino no estádio Monumental, minutos antes da partida entre Argentina e Benin. Destruir o futebol argentino não é algo que sai barato".

Então, assim que a partida terminou, os gritos voltaram novamente. E enquanto era prestada uma homenagem a Messi com o uso dos drones, o presidente da Associação do Futebol Argentino foi novamente alvo de vaias.