Em uma noite repleta de memórias para Zinédine Zidane dentro do Stade de France, Michael Olise veio para adicionar um novo toque à comemoração, após marcar um belo gol que trouxe de volta à cena uma de suas armas mais marcantes com a seleção francesa.

Olise recompensou seu técnico Zidane com um gol especial durante o confronto entre França e Itália, após conseguir balançar as redes em uma cobrança de falta direta, em uma noite que testemunhou uma recepção histórica à lenda do futebol francês durante sua aparição no gramado do estádio nacional.

Leia também: após 28 anos, torcida da França surpreende Zidane com recepção lendária

O gol de Olise veio de uma maneira espetacular, após ele disparar um chute forte com a perna esquerda da entrada da área, com a bola alojando-se dentro das redes, e com esse gol o atacante da seleção francesa chegou a 9 gols internacionais com a camisa dos "Bleus".

O gol carrega uma importância especial para Olise, após ele redescobrir a arma das cobranças de falta direta com a seleção francesa, já que seu último gol dessa maneira remontava ao confronto contra a Croácia nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA no dia 23 de março de 2025.

Com isso, Olise precisou de 558 dias para voltar a marcar de falta direta novamente com a seleção francesa, deixando sua marca em uma noite excepcional para Zidane, que recebeu uma recepção calorosa da torcida do Stade de France antes do início do confronto.

O gol de Olise veio para unir o presente e as memórias do passado em uma única noite, pois enquanto Zidane retornava ao Stade de France em meio à saudação da torcida após longos anos de brilho com a camisa dos "Bleus", Olise apareceu para marcar um belo gol e dar ao seu técnico um novo momento de comemoração no início de sua trajetória com a seleção francesa.







