Vídeo: Os seis gols do Al-Hilal levam à derrota de Walid Al-Faraj contra o Al-Nassr

O jornalista esportivo Walid Al-Faraj fez declarações polêmicas sobre a acirrada disputa pelo título da Liga Roshen dos Profissionais, em meio à intensa competição entre Al-Hilal e Al-Nassr, à medida que a temporada se aproxima de suas fases decisivas.
Al-Faraj havia afirmado anteriormente que o Al-Nassr conquistaria o título da Liga Roshen com certeza, após a vitória do “Al-Alamy” sobre o Al-Najma (5 a 2) e o empate do Al-Hilal contra o Al-Taawoun (2 a 2) na última rodada.
No entanto, Al-Faraj voltou atrás em sua opinião, após a goleada do Al-Hilal sobre o Al-Khaloud, na noite de quarta-feira, por 6 a 0, na 29ª rodada da Liga Profissional Roshen.
Al-Faraj disse em declarações no seu programa “Action com Walid”: “O Al-Hilal fez uma partida espetacular contra o Al-Khaloud, e o que mais se destacou na equipe foi o espírito com que jogou durante os 90 minutos”.
E acrescentou: “Digo aos torcedores do Al-Nassr que devem se preocupar, pois o Al-Hilal está chegando com tudo, e a pressão aumentará fortemente sobre o Al-Nassr, porque o Al-Hilal enviou uma mensagem direta a todos de que não vai cair nas próximas rodadas”.
E continuou: “O Al-Hilal aguarda apenas uma oportunidade para assumir a liderança, e isso acontecerá se o Al-Nassr tropeçar e o ‘Líder’ conseguir vencer o confronto direto entre os dois”.
E concluiu: “O Al-Nassr sofrerá com a pressão do Al-Hilal nas próximas rodadas e precisa conquistar vitórias sem se preocupar com o Al-Hilal”.
O Al-Hilal elevou sua pontuação para 68 pontos, ocupando o segundo lugar, dois pontos atrás do Al-Nassr, antes que este último enfrente o Al-Akhdoud na noite do próximo sábado.