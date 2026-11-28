O Real Madrid entrou em campo, pela 14ª rodada de LaLiga, com a ambição de conquistar a 11ª vitória seguida e igualar o Barcelona na liderança da tabela, embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o PSV Eindhoven na Champions League. O Alavés, porém, contrariou as expectativas e saiu da casa do time merengue com os três pontos.
Os donos da casa começaram a partida pressionando claramente no ataque, e Kylian Mbappé quase abriu o placar logo cedo, obrigando o goleiro Antonio Sivera a intervir aos cinco minutos. Três minutos depois, o francês criou outra chance para Vinícius Júnior, mas o brasileiro não conseguiu balançar as redes.
Contra o andamento do jogo, o Alavés aproveitou um erro defensivo de Dean Huijsen, que recuou a bola de forma fraca. Toni Martínez roubou a bola, saiu cara a cara com Thibaut Courtois, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio aos 22 minutos.
O Real Madrid tentou empatar antes do intervalo, mas as investidas de Jude Bellingham não se converteram em gols: Sivera defendeu o chute do inglês aos 34 minutos, e outra finalização dele desviou para escanteio.
Mesmo com o domínio e a posse de bola, o time merengue não conseguiu furar a defesa bem organizada do Alavés e foi para o intervalo perdendo por um gol, em meio à irritação de Mourinho, que recebeu cartão amarelo por reclamar das decisões da arbitragem.
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No início do segundo tempo, o técnico português fez duas substituições, colocando Bernardo Silva e Yan Diomande nos lugares de Aurélien Tchouaméni e Brahim Díaz. Mesmo assim, o Alavés seguiu ameaçando o gol dos donos da casa e teve um gol anulado por impedimento aos 49 minutos. Aos 61, ampliou a vantagem: Pérez aproveitou mais um erro de Dean Huijsen, chegou antes dos defensores na bola, driblou Courtois e mandou para as redes vazias, deixando o Real Madrid diante de uma missão ainda mais difícil.
A resposta do Real Madrid veio aos 70 minutos, quando Mbappé aproveitou um escanteio cobrado rapidamente pelo time. Bellingham tocou com inteligência para o atacante francês dentro da área, e ele bateu forte, por baixo do travessão, marcando seu 14º gol no Campeonato Espanhol nesta temporada e diminuindo para 2 a 1.
Nos minutos finais, os donos da casa sufocaram a área do Alavés, mas a trave impediu uma cabeçada de Bellingham, enquanto Sivera seguia parando a enxurrada de ataques merengues.
Aos 86 minutos, o Real Madrid acreditou ter conseguido um pênalti após a queda de Bellingham dentro da área, mas o VAR entrou em ação e o árbitro César Soto Grado voltou atrás na decisão, marcando simulação do inglês. O meia, que já havia recebido cartão amarelo aos 75 minutos, levou o segundo amarelo e foi expulso aos 89.
O Alavés resistiu até o fim e conquistou uma vitória valiosa, que o levou ao oitavo lugar. O Real Madrid, por sua vez, perdeu pontos importantes, viu sua sequência de vitórias parar em dez jogos e foi ultrapassado pelo Atlético de Madrid na tabela, podendo ainda ficar seis pontos atrás do Barcelona caso o rival vença o Deportivo La Coruña.