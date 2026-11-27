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Apesar de o Olympique de Marseille ter vencido o búlgaro Levski Sofia por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, pela quinta rodada da Liga Europa, a vitória ficou em segundo plano por causa dos episódios de violência nas arquibancadas do Vélodrome, onde torcedores das duas equipes entraram em confronto antes do início da partida.

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O Marseille superou o Levski por 1 a 0 apenas quatro dias depois da surpreendente derrota em casa para o Le Mans por 3 a 2, pelo Campeonato Francês. Com o resultado, o time conquistou sua segunda vitória na Liga Europa e subiu para o grupo dos 24 melhores da competição.

Mas o clima de festa no Vélodrome não foi completo: a arquibancada Jean-Bouin foi palco de confrontos violentos entre torcedores do Marseille e torcedores do Levski Sofia, que compareceram em grande número para apoiar sua equipe.

11 feridos após confrontos nas arquibancadas

Segundo o site francês Foot Mercato, citando a RMC, os tumultos exigiram a intervenção de equipes médicas e a transferência de várias pessoas ao hospital. Cinco delas foram levadas para tratamento depois de sofrerem lesões que incluíram traumas no olho e na cabeça, além de uma luxação no ombro.

A mesma fonte acrescentou que outras seis pessoas foram atendidas no local por causa de ferimentos e destacou que os 11 feridos eram torcedores do Levski Sofia, campeão búlgaro.

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Diretor do Levski: como todas essas pessoas entraram na arquibancada?

Após o fim da partida, Dimitri Borimirov, diretor executivo do clube búlgaro, falou à imprensa sobre os confrontos, criticou duramente o que aconteceu dentro do estádio e pediu medidas contra o Marseille.

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"Espero que nenhuma outra partida de competições europeias seja disputada neste estádio! Vimos muitas coisas, coisas realmente terríveis. Vimos mais de 400 pessoas carregando cassetetes de borracha, e algumas também estavam armadas com facas. Elas atravessaram toda a área, do nível -1 do setor sul até o setor central, e depois até o quinto andar. Nada disso poderia ter acontecido sem conivência", disse Borimirov.

O dirigente búlgaro, ex-meia ofensivo que disputou 69 partidas pela seleção de seu país, acrescentou: "Na reunião que tive com a administração, foram exatamente estas as perguntas que fiz: como e por que um grupo tão grande conseguiu entrar no nosso setor? Onde estava a segurança? Onde estavam os seguranças do estádio? Não havia absolutamente ninguém para detê-los ou para ajudar nossos torcedores."

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E continuou: "Depois disso, essas pessoas voltaram tranquilamente para o estádio em apenas três minutos, depois de retornarem a seus lugares. Já a gendarmaria só chegou aos 18 minutos de jogo."

Revolta búlgara, e Marseille manifesta descontentamento

Com essas declarações, o diretor executivo do Levski Sofia expressou sua forte indignação com a forma como os incidentes foram conduzidos, por considerar que o que aconteceu no Vélodrome levanta questionamentos sobre as medidas de segurança adotadas antes e durante a partida.

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Por sua vez, Bruno Genesio, técnico do Marseille, não escondeu sua insatisfação com o ocorrido e afirmou, na entrevista coletiva após o jogo, que a equipe não tinha conhecimento dos detalhes dos incidentes no momento em que entrou em campo.

"Não tínhamos informações quando entramos em campo. Isso é muito lamentável", disse Genesio.