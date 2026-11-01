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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: o que aconteceu entre Díaz e Zubeldía após o apito final?

B. Diaz
Y. Zabiri
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
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AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
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Marrocos x Níger
Marrocos
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Em uma cena que refletiu o espírito esportivo e a relação amistosa entre os jogadores marroquinos, o abraço entre Brahim Díaz, estrela do Real Madrid, e Yasser Zabiri, ponta do Racing Santander, chamou a atenção após o apito final do confronto que reuniu as duas equipes no estádio El Sardinero.

O Real Madrid conquistou uma vitória merecida sobre o anfitrião Racing Santander pelo placar de 3 a 0, na partida que os reuniu pela competição do Campeonato Espanhol, dando continuidade à sua sequência de triunfos e conquistando sua sexta vitória consecutiva.

Os comandados do técnico português José Mourinho reduziram a diferença para o Barcelona, líder da tabela de classificação, para 3 pontos, reforçando sua posição na terceira colocação, na corrida pela disputa do título de La Liga.

O Real Madrid entrou no confronto com a ambição de dar continuidade às suas vitórias, depois de acompanhar o triunfo de seu rival tradicional, o Barcelona, sobre o Alavés por um placar amplo de 6 a 1, ficando obrigado a conquistar os três pontos e a não permitir que o líder ampliasse a diferença.

Após o fim da partida, Brahim Díaz e Yasser Zabiri trocaram um abraço em uma cena amistosa, que refletiu a boa relação que une a dupla marroquina, longe do clima de competição dentro do retângulo verde.

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