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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: o orgulho do Real Madrid: Mbappé traz o Barcelona de volta à realidade

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Vitória preciosa do Real Madrid

O Real Madrid conquistou uma vitória preciosa sobre o anfitrião Barcelona pelo placar de 2 a 1, no confronto do Clássico disputado no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, depois que Kylian Mbappé marcou dois gols, dando ao time merengue 3 pontos importantes e reduzindo para 3 pontos a diferença para o rival catalão (27 pontos), líder da classificação.

O confronto veio em um momento delicado para os dois times, especialmente para o Barcelona, que entrou em campo em busca de compensação após a derrota para o Paris Saint-Germain pelo placar de 4 a 2 no meio da semana, enquanto o Real Madrid almejava reduzir a diferença para o líder, já que a vitória dos donos da casa lhes daria uma vantagem de 9 pontos.

A partida começou com um ritmo cauteloso de ambos os lados, com tentativas mútuas que não se traduziram em gols, com Arda Güler ameaçando o gol do Barcelona cedo, e Anthony Gordon respondendo com uma finalização defendida pelo goleiro Andriy Lunin.

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Raphinha também desperdiçou mais de uma oportunidade, enquanto Hansi Flick foi obrigado a fazer uma substituição forçada aos 29 minutos, depois que Xavi Espart sofreu uma lesão, entrando Alejandro Baldé em seu lugar.

E antes do fim do primeiro tempo, o Real Madrid saiu na frente com o gol de Mbappé aos 41 minutos, depois que a bola voltou de Gerard Martín após uma tentativa de corte do cruzamento de Diomande, batendo no atacante francês e indo parar nas redes.

No segundo tempo, o Barcelona intensificou suas tentativas até que Raphinha empatou aos 61 minutos, com uma finalização dentro da área após um passe preciso de Pedri.

Mas o Real Madrid recuperou a vantagem aos 87 minutos, quando Eduardo Camavinga conduziu um contra-ataque rápido e passou a bola para Mbappé, que marcou seu segundo gol no confronto.

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