Vídeo: O motivo da raiva de Yamal e da indiferença de Flick após o confronto contra o Atlético de Madrid

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou, neste domingo, o motivo da irritação de Lamine Yamal, estrela do Barcelona, após a partida contra o Atlético de Madrid, ontem, pela La Liga.

Os momentos finais da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid foram marcados por um gol decisivo de Lewandowski, que garantiu a vitória ao Blaugrana. Com esse gol, o atacante polonês ampliou a diferença entre o Barcelona e o Real Madrid para sete pontos, após a derrota do time da capital em Maiorca (2 a 1), e a torcida do Barcelona explodiu de alegria.

Apesar de Lamine Yamal não ter demonstrado alegria no momento em que seu companheiro marcou o gol, e até ter saído do campo irritado, como mostrou um vídeo divulgado pela rede “DAZN”, reclamando de algo desconhecido, mesmo quando encontrou Hans Flick, técnico do Barça, a caminho do vestiário, sua postura não mudou.

Foi José Ramón de la Fuente, treinador de goleiros, quem o acompanhou até o túnel.

Após a partida, Hans Flick foi questionado sobre o incidente, e o técnico minimizou o caso, explicando que “Lamine Yamal tentou de tudo: driblou, atacou, mas não marcou. Ele estava um pouco irritado porque foi uma partida muito acirrada, mas isso é normal. Ele já voltou para o vestiário e está bem”.

No entanto, de acordo com fontes do vestiário consultadas pelo jornal “Mundo Deportivo”, o motivo pode ser que Lamine Yamal terminou a partida exausto devido à grande quantidade de informações e instruções que recebia de José Ramón de la Fuente, o treinador de goleiros responsável também pelas jogadas de bola parada e pela estratégia.

O craque do Barcelona deixou o campo acompanhado justamente por De la Fuente, demonstrando um descontentamento evidente.

(Leia também)... Quem vai vencer?... Conflitos acirrados entre Marrocos e Espanha antes da Copa do Mundo de 2030