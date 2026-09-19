O Barcelona conquistou uma valiosa vitória sobre o anfitrião Sevilla (3-1), na partida disputada no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, mantendo a equipe catalã na liderança da tabela de classificação de LaLiga e preservando sua campanha invicta.

O Barcelona entrou na partida com moral elevada, após ter obtido pontuação máxima em seus seis primeiros jogos, mas enfrentou um teste difícil diante do Sevilla, que se mostrou claramente aguerrido durante o primeiro tempo e conseguiu pressionar os jogadores de Hansi Flick, impedindo-os de impor seu estilo habitual.

Os donos da casa abriram o placar aos 18 minutos, por meio de Youssef Fofana, depois que o Sevilla aproveitou um roubo de bola em campo adiantado, mas a vantagem da equipe andaluza não durou muito, pois Raphinha empatou apenas 3 minutos depois, valendo-se de um belo passe de Andreas Christensen, encerrando o primeiro tempo com o empate por 1 a 1.

O cenário mudou completamente após o intervalo, com o Barcelona voltando mais dominante e perigoso, e Raphinha conseguindo marcar seu segundo gol aos 51 minutos, depois que Lamine Yamal construiu a jogada com um passe primoroso, dando à sua equipe a liderança pela primeira vez na partida.

Raphinha completou sua atuação brilhante aos 69 minutos, depois que Yamal voltou a criar um novo gol para o capitão do Barcelona, que chutou a bola com habilidade por cima do goleiro do Sevilla, marcando um hat-trick e sacramentando a vitória de sua equipe por três gols a um.

Raphinha elevou seu total para 12 gols, na artilharia do Campeonato Espanhol, enquanto Lamine Yamal chegou a 4 assistências na competição, com a dupla mantendo números marcantes com o Barcelona nesta temporada.

Ao longo do segundo tempo, o Barcelona impôs seu domínio de forma ainda maior, aproveitando a queda na pressão do Sevilla, e teve 77% de posse de bola, enquanto os donos da casa conseguiram finalizar apenas duas vezes, permitindo que a equipe catalã liquidasse a partida e mantivesse a liderança antes do período de pausa para os jogos de seleções.