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Vídeo: noite excepcional de Yamal, Espanha derruba as defesas da Croácia com quatro gols e lidera isolada

Espanha x Croácia
Espanha
Croácia
Liga das Nações A
L. Yamal
Espanha
Croácia

O brilho da "La Roja" continua

A Espanha manteve seu brilho ao conquistar mais uma vitória, desta vez sobre a Croácia, pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu as duas seleções na noite desta terça-feira, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, na cidade de Sevilha, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A Espanha começou o jogo com força e domínio total da bola, até que Lamine Yamal marcou o primeiro gol antes de completado o segundo minuto.



A Croácia conseguiu o empate com Dion Beljo, aos 28 minutos, deixando a partida pegando fogo.



A Espanha atacou com força até conseguir voltar à frente com Marc Pubill, aos 31 minutos.



No segundo tempo, Lamine Yamal manteve seu brilho e marcou seu segundo gol, o terceiro da Espanha, aos 63 minutos.



Antes do fim, Nico Williams marcou o quarto gol da Espanha, aos 89 minutos, confirmando a continuidade do evidente brilho da La Roja.



A Espanha elevou sua pontuação para 6 pontos na liderança do Grupo 3 do torneio, depois de ter vencido a Inglaterra na rodada passada, que ficou na colocação com 3 pontos, à frente da Croácia por saldo de gols, terceira colocada, enquanto a República Tcheca ocupou a última posição sem pontos.


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