Real MadridO Real Madrid conquistou uma vitória por 3 a 0 sobre o Valencia, na noite de sábado, no estádio Mestalla, pela disputa do Campeonato Espanhol, alcançando seu oitavo triunfo consecutivo em todas as competições e igualando provisoriamente a pontuação do Barcelona na liderança da tabela de classificação, enquanto Kylian Mbappé reduziu a diferença para Raphinha na disputa pelo prêmio "Pichichi" para apenas dois gols.

A partida teve um caráter humano comovente, após ser dedicada à homenagem a Jesús de Miguel, ex-jogador do Tenerife, que faleceu de forma trágica no início da semana durante uma partida da Segunda Divisão espanhola; ele foi homenageado antes do início do jogo, e a torcida lhe dedicou uma saudação especial no minuto nove, em memória ao número de sua camisa.

O Real Madrid impôs sua superioridade cedo e conseguiu abrir o placar aos 28 minutos, por intermédio de Federico Valverde, que disparou um forte chute de meia-voleio, depois de uma cobrança de falta batida por Mbappé rebater na barreira.

Arda Güler ampliou a vantagem do time merengue com o segundo gol aos 36 minutos, aproveitando a arrancada de Jude Bellingham pela ponta, antes de Yan Diomande desperdiçar a chance de marcar um terceiro gol antes do fim do primeiro tempo.

Os minutos seguintes testemunharam o protesto de Pablo Maffeo contra as decisões arbitrais, depois de expressar sua irritação durante a entrevista concedida no intervalo, criticando a marcação de uma falta contra sua equipe antes do gol de Valverde.

No segundo tempo, o Real Madrid manteve o controle, e Güler e Mbappé desperdiçaram várias chances de ampliar o placar, antes de o atacante francês conseguir marcar o terceiro gol aos 75 minutos, depois de receber um passe preciso de Güler, driblar o goleiro do Valencia, Dimitrievski, antes de depositar a bola nas redes.

A missão do Valencia se complicou ainda mais após a expulsão de José Luis Gayà aos 79 minutos, em razão de sua entrada em Mbappé, que foi alvo de gritos de zombaria da torcida mandante, antes de deixar o campo em meio a vaias.

Com esse gol, Mbappé elevou seu total para 13 gols no Campeonato Espanhol, ficando a apenas dois gols de Raphinha na liderança da artilharia, enquanto o Real Madrid deu continuidade à sua sequência de vitórias, igualando provisoriamente a pontuação do Barcelona na disputa pela liderança.