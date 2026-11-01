Máximo, o pequeno torcedor do Racing Santander, viveu uma experiência extraordinária apesar do acidente que sofreu durante o confronto de seu time contra o Real Madrid, depois de ser atingido por uma bola forte chutada pelo francês Aurélien Tchouaméni de fora da área, enquanto estava nas arquibancadas no setor norte do estádio "El Sardinero".

Mas o que parecia ser um dia ruim para o jovem torcedor se transformou em uma lembrança inesquecível, depois que os dirigentes do Real Madrid o levaram ao vestiário da equipe após a partida, para que tivesse a oportunidade de conhecer os jogadores e registrar momentos especiais com eles, em meio a uma calorosa recepção por parte deles.

Kylian Mbappé esteve entre os jogadores que fizeram questão de brincar com a criança, perguntando-lhe de forma descontraída como estava, antes de dirigir um comentário irônico ao seu companheiro Tchouaméni, dizendo: "Como você está? Está bem? O problema é que o Tchouaméni não sabe chutar, não é mesmo?".

O comentário do astro francês arrancou risadas de Máximo, enquanto seu pai, que o acompanhou durante toda a visita, parecia surpreso com a situação, fazendo com que a lesão sofrida pelo pequeno se transformasse em uma oportunidade de conhecer os astros do Real Madrid de perto.