Vídeo: "Não há lugar para Vinícius agora": Diomande abala os planos do Real Madrid com um gol espetacular!

O marfinense Yan Diomande deu um recado forte na disputa por uma vaga no time titular do Real Madrid, ao marcar um golaço contra o Racing Santander, no confronto entre as duas equipes no estádio "El Sardinero", seguindo a aproveitar a ausência do brasileiro Vinícius Júnior e levantando pontos de interrogação sobre o futuro deste último nos planos da comissão técnica.

O Real Madrid impôs seu domínio no decorrer do primeiro tempo, abrindo três gols de vantagem, iniciados por Kylian Mbappé em um pênalti polêmico aos 11 minutos, antes de Jude Bellingham ampliar com o segundo gol aos 22 minutos, em assistência decisiva de Arda Güler.

O terceiro gol veio com a assinatura de Diomande aos 36 minutos, após acompanhar um afastamento da defesa do Racing em um escanteio, finalizando de primeira com o pé direito de fora da área, a bola alojando-se no ângulo superior do gol do goleiro Aguirre, em um dos lances mais bonitos da partida.

O ponta marfinense vive uma fase de destaque notável, aproveitando a suspensão de Vinícius Júnior por 4 partidas, punição que lhe deu a oportunidade de atuar como titular e provar suas qualidades, após conseguir apresentar atuações marcantes que o transformaram em um concorrente sério por uma vaga no time.

Diomande elevou seu número para 5 gols nesta temporada, sendo 4 no Campeonato Espanhol, confirmando que não se contenta em compensar a ausência do astro brasileiro, mas busca aproveitar a oportunidade da melhor forma possível e impor-se como uma opção difícil de ignorar.

E com o destaque contínuo do marfinense, fica a pergunta: Vinícius encontrará sua vaga de titular com facilidade após o fim da suspensão, ou Diomande está escrevendo o início de uma nova fase na posição de ponta?