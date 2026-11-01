Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: "Não há lugar para Vinícius agora": Diomande abala os planos do Real Madrid com um gol espetacular!

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Y. Diomande
Espanha
Brasil
Costa do Marfim

O marfinense brilha...

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O marfinense Yan Diomande deu um recado forte na disputa por uma vaga no time titular do Real Madrid, ao marcar um golaço contra o Racing Santander, no confronto entre as duas equipes no estádio "El Sardinero", seguindo a aproveitar a ausência do brasileiro Vinícius Júnior e levantando pontos de interrogação sobre o futuro deste último nos planos da comissão técnica.

O Real Madrid impôs seu domínio no decorrer do primeiro tempo, abrindo três gols de vantagem, iniciados por Kylian Mbappé em um pênalti polêmico aos 11 minutos, antes de Jude Bellingham ampliar com o segundo gol aos 22 minutos, em assistência decisiva de Arda Güler.

O terceiro gol veio com a assinatura de Diomande aos 36 minutos, após acompanhar um afastamento da defesa do Racing em um escanteio, finalizando de primeira com o pé direito de fora da área, a bola alojando-se no ângulo superior do gol do goleiro Aguirre, em um dos lances mais bonitos da partida.

O ponta marfinense vive uma fase de destaque notável, aproveitando a suspensão de Vinícius Júnior por 4 partidas, punição que lhe deu a oportunidade de atuar como titular e provar suas qualidades, após conseguir apresentar atuações marcantes que o transformaram em um concorrente sério por uma vaga no time.

Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 de nov. de 2026

SAN

SAN

Diomande elevou seu número para 5 gols nesta temporada, sendo 4 no Campeonato Espanhol, confirmando que não se contenta em compensar a ausência do astro brasileiro, mas busca aproveitar a oportunidade da melhor forma possível e impor-se como uma opção difícil de ignorar.

E com o destaque contínuo do marfinense, fica a pergunta: Vinícius encontrará sua vaga de titular com facilidade após o fim da suspensão, ou Diomande está escrevendo o início de uma nova fase na posição de ponta?

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google