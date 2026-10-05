



Lionel Messi já se juntou à seleção argentina no centro de treinamentos de Ezeiza para se preparar para o seu último jogo com a camisa da equipe diante do Benin, após a meia-noite de amanhã.

O jogador havia chegado ao país dias antes a bordo de um avião particular, preparando-se para disputar a sua última partida internacional.

Depois de passar por sua cidade natal, Rosário, o atacante seguiu para Buenos Aires a fim de se juntar à equipe do treinador Lionel Scaloni.

O jornal "A Bola" afirmou que, conforme planejado, ele ficou de fora da partida de Córdoba contra a Bolívia e da goleada sobre Burkina Faso, mas estará presente no estádio Monumental na próxima terça-feira, no terceiro e último jogo desta data Fifa, contra o Benin.

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Em celebração à sua trajetória de despedida, o jogador argentino vestirá uma camisa especial projetada especialmente para esta partida, que será acrescentada à sua coleção pessoal de taças e prêmios conquistados.

A camisa é marcada por duas listras verticais largas na cor azul-claro, e uma faixa branca no centro adornada com o sol da bandeira de seu país, além de seu nome e número gravados em dourado.

Os preparativos para a partida contra o Benin começaram com uma sessão de treinamento no domingo e, como era de se esperar, foi realizado um grande churrasco com diferentes tipos de carnes, no qual o presidente da federação, Claudio Tapia, participou do preparo. Ele escreveu: "Tudo isso pelos meus filhos".

A seleção argentina fará outra sessão de treinamento nesta segunda-feira, e espera-se que Lionel Messi e Lionel Scaloni concedam declarações à imprensa antes da partida.

Mas nem tudo vai bem. A preparação da seleção beninense é afetada pelas condições difíceis que o país vive, além de outros problemas logísticos, assim como já ocorreu com Burkina Faso, que enviou sua equipe sub-23 após o time principal recusar-se a viajar.







