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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: míssil de Valverde dá a vantagem ao Real contra o Valencia

F. Valverde
Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Uruguai
Espanha

Grande brilho do uruguaio

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O uruguaio Fede Valverde, jogador do Real Madrid, conseguiu marcar um belo gol que deu a seu time a vantagem diante do Valencia, na partida válida pela 12ª rodada de LaLiga, após disparar um forte chute com o pé direito que balançou as redes, em uma cena que trouxe à memória seu gol marcante contra o AEK Atenas pela Liga dos Campeões na semana passada.

O gol veio após Kylian Mbappé cobrar uma falta direta que bateu na barreira humana e voltou para a área de jogo, antes que Valverde se lançasse sobre a bola do rebote e disparasse um forte chute rasteiro que atravessou o gol, sem que o goleiro Dimitrievski conseguisse defendê-lo apesar de tentar alcançá-lo com a mão esticada.

Com esse gol, Valverde manteve seu brilho nas finalizações de fora da área, confirmando sua capacidade de fazer a diferença nos momentos decisivos, dando ao Real Madrid uma vantagem importante no confronto contra o Valencia.

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