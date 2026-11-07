O uruguaio Fede Valverde, jogador do Real Madrid, conseguiu marcar um belo gol que deu a seu time a vantagem diante do Valencia, na partida válida pela 12ª rodada de LaLiga, após disparar um forte chute com o pé direito que balançou as redes, em uma cena que trouxe à memória seu gol marcante contra o AEK Atenas pela Liga dos Campeões na semana passada.
O gol veio após Kylian Mbappé cobrar uma falta direta que bateu na barreira humana e voltou para a área de jogo, antes que Valverde se lançasse sobre a bola do rebote e disparasse um forte chute rasteiro que atravessou o gol, sem que o goleiro Dimitrievski conseguisse defendê-lo apesar de tentar alcançá-lo com a mão esticada.
Com esse gol, Valverde manteve seu brilho nas finalizações de fora da área, confirmando sua capacidade de fazer a diferença nos momentos decisivos, dando ao Real Madrid uma vantagem importante no confronto contra o Valencia.