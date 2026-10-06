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Vídeo: Messi se transforma em herói de desenho animado

L. Messi
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A lenda deixa o campo e entra no mundo dos gigantes

Entre o último momento de despedida com a camisa da Argentina e o início de uma nova vida fora das quatro linhas, Lionel Messi segue escrevendo capítulos excepcionais em sua trajetória, depois de se tornar o foco de um novo projeto da Disney, coincidindo com a aproximação de sua última aparição internacional.

Os torcedores de futebol de todo o mundo aguardam ansiosamente a partida de despedida de Messi, quando a seleção da Argentina enfrentar o Benin no estádio "Monumental", na capital Buenos Aires, em meio a um grande público esperado para homenagear a lenda argentina em um dos momentos mais marcantes de sua carreira internacional.

Coincidindo com esse marco histórico, o site "Foot Mercato" francês revelou que Messi se tornou o foco de um novo projeto da Disney, que anunciou por meio de sua plataforma "Disney+" o lançamento de um filme de animação intitulado "Messi e os Gigantes", inspirado na trajetória do craque argentino.

A trama gira em torno de "Leo", um menino de 12 anos, apaixonado por Messi e pelo futebol, antes de se ver preso em um mundo paralelo repleto de gigantes, onde vive uma aventura excepcional e usa suas habilidades com a bola na tentativa de voltar para casa.

Assim, enquanto Messi se prepara para encerrar sua jornada internacional com a Argentina, seu personagem começa a migrar para um novo mundo, transformando sua história de uma lenda do futebol vivida por milhões em um conto voltado a uma nova geração de apaixonados pelo futebol.


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