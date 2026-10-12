Vídeo: mensagem emocionante de Messi em seus últimos momentos com a seleção argentina

Um vídeo divulgado nesta data revelou a mensagem de Lionel Messi, estrela do Inter Miami, em seus últimos momentos com a camisa da Argentina, após sua aposentadoria da seleção.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, neste momento, está encerrado o capítulo de Messi com a seleção argentina de futebol. Na última terça-feira, ele disputou sua última partida com a "Albiceleste" no estádio "El Monumental" contra o Benin, em uma noite que ficará gravada na memória de todos.

Nesta data, a Adidas publicou um vídeo inédito dos últimos momentos que Leo passou vestindo sua camisa preferida.

Messi admite que diria ao seu eu mais jovem: "Aproveite. Aproveite mais as coisas. Na verdade, não sei se eu tinha plena consciência de tudo o que conquistei no mundo do futebol". Leo explica o que significava para ele cada convocação para representar seu país.

E prosseguiu, no vídeo divulgado nesta data: "Eu aproveitei vir até aqui. Passei mais de vinte anos aqui, e não é fácil partir. Obrigado, Argentina, por compartilhar todos esses anos comigo".

O jogador do Inter Miami concluiu: "Foi uma grande honra para mim vestir esta camisa e defendê-la com todas as minhas forças. Perdi e venci, mas vestir esta camisa continua sendo o mais importante, e foi assim que sempre tentei defendê-la".







