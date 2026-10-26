O francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, descreveu a vitória sobre o Barcelona, no último domingo, no clássico de LaLiga, com uma única palavra.

Mbappé marcou os dois gols do Real Madrid na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona ontem.

Durante uma videochamada com o comediante Elias Djadel, acompanhado do criador de conteúdo Noah Lonsi, houve um momento divertido para o atacante francês, que parecia muito feliz.

Durante a chamada, Mbappé descreveu a vitória sobre o Barcelona em tom sarcástico: "NORMAAAAAL (normal ou comum)".

O ex-jogador do Paris Saint-Germain confirmou seu início excepcional de temporada ao marcar 14 gols em 13 partidas em todas as competições, enviando uma forte mensagem horas antes da cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro, que será realizada nesta segunda-feira em Londres.

Essa vitória permitiu ao Real Madrid reduzir a diferença para três pontos em relação ao Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, após encerrar a série invicta do time catalão na liga.

O histórico de Mbappé diante do Barcelona

Vale lembrar que Mbappé enfrentou o Barcelona 11 vezes em sua carreira, conquistando a vitória em 4 ocasiões, perdendo em 6 partidas e empatando uma vez.

Mbappé disputou 4 partidas contra o Barcelona com a camisa do Paris Saint-Germain, vencendo duas, empatando uma e perdendo uma.

Já com a camisa do Real Madrid, disputou 7 partidas, vencendo duas e perdendo cinco.

No total, Mbappé marcou 14 gols nas redes do Barcelona em 11 partidas.







