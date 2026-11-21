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O Real Madrid escapou da armadilha do Celta de Vigo ao transformar a desvantagem de um gol em uma vitória emocionante por 2 a 1, na noite de sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

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O time merengue sofreu com a pressão do adversário, mas decidiu o confronto com um gol no fim e segue na perseguição ao Barcelona pela liderança da tabela.

Antes do início da partida, o Real Madrid prestou uma homenagem emocionante em memória de Jesús de Miguel, que morreu de forma trágica após um choque violento durante uma partida.

O jogo também marcou o retorno do brasileiro Vinícius Júnior à lista de relacionados, após cumprir suspensão de quatro partidas pela expulsão contra o Villarreal. Ele, porém, começou no banco de reservas e só entrou em campo no segundo tempo.

O Celta de Vigo surpreendeu os donos da casa logo aos seis minutos, aproveitando os espaços na defesa do Real Madrid. Moriba fez um passe em profundidade para Galán, que acionou o sueco Swedberg pelo lado direito da área.

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Swedberg cruzou com precisão para Durán, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, colocando o time galego em vantagem e dando ainda mais confiança à equipe diante do adversário.

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O Real Madrid tentou reagir rapidamente, e a principal chance veio com o francês Kylian Mbappé, que finalizou rente à trave. Depois, ele teve uma oportunidade de ouro para empatar aos 36 minutos, ao ser derrubado dentro da área por Javi Rodríguez, e o árbitro marcou pênalti a favor dos donos da casa.

No entanto, o atacante francês desperdiçou a cobrança de maneira estranha, mandando a bola por cima do travessão, e o time perdeu a chance de reagir antes do intervalo.

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O Celta de Vigo continuou impondo sua superioridade em alguns momentos da partida, enquanto o Real Madrid encontrava dificuldades para furar a defesa adversária. A virada de chave veio aos 66 minutos: o time merengue recuperou a bola e puxou um contra-ataque rápido, no qual Mbappé serviu Jude Bellingham com habilidade. O inglês soltou uma bomba que o goleiro Radu não conseguiu defender, empatando o jogo em 1 a 1.

Com a entrada de Vinícius Júnior aos 66 minutos, o ataque do Real Madrid ganhou mais vitalidade e velocidade, e a equipe passou a intensificar a pressão em busca do gol da vitória.

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O astro brasileiro apareceu no momento decisivo ao cruzar para dentro da área. O goleiro Radu chegou a interceptar, mas a bola sobrou para Carlos Espí, que completou de pé direito para as redes aos 85 minutos, colocando os donos da casa à frente do placar para a alegria da torcida no Bernabéu.

Graças ao gol de Espí, que chegou ao Real Madrid vindo do Levante no meio do ano, o time merengue conseguiu escapar de um tropeço que ameaçava sua situação na briga pelo título da liga, apesar de uma atuação abaixo do esperado.

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Do outro lado, o Celta de Vigo deixou o estádio sem pontos, depois de ter chegado perto de um resultado positivo diante de um dos principais candidatos ao título.

O Real Madrid igualou a pontuação do Barcelona e se mantém provisoriamente na segunda colocação, à espera do jogo do time catalão contra o Villarreal, no domingo à tarde, que dá ao Barcelona a chance de voltar a assumir a liderança isolada.