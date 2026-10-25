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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Mbappé choca o Barcelona nos minutos finais

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

Uma vitória que seria valiosa

O Real Madrid desferiu um novo golpe no Barcelona no clássico, depois de Kylian Mbappé marcar um gol após uma jogada organizada e veloz, que começou com um movimento inteligente de Jude Bellingham no meio-campo e terminou com um cruzamento preciso de Eduardo Camavinga para o atacante francês.

A jogada começou quando Bellingham conseguiu se livrar de 3 defensores com habilidade no meio-campo, antes de o time merengue arrancar pelo lado direito, onde Camavinga trocou passes e se movimentou rapidamente na linha da área, superando Pau Cubarsí.

Camavinga mandou um cruzamento perfeito em um momento decisivo, aproveitando o avanço do goleiro Joan García, que tentava cobrir os espaços atrás da defesa do Barcelona, para a bola chegar a Mbappé, que aproveitou a oportunidade e balançou as redes.

O gol veio após um contra-ataque fulminante que refletiu a capacidade do Real Madrid de explorar os espaços e fazer a rápida transição da defesa para o ataque, aumentando a pressão sobre o Barcelona em um confronto pegando fogo no estádio Camp Nou.

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