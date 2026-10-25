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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: Mbappé abre o placar para o Real após um primeiro tempo impecável no Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Espanha
França

Vantagem merecida

O Real Madrid abriu o placar diante do Barcelona por 1 a 0, antes do fim do primeiro tempo do clássico, depois que Kylian Mbappé marcou o gol da vantagem aos 41 minutos, aproveitando um erro defensivo do lateral Gerard Martín, em um lance no qual a sorte desempenhou um papel importante.

O gol veio depois que Diomande cruzou pelo lado esquerdo, e Gerard Martín tentou afastar a bola, mas a dominou mal, fazendo com que ela batesse em Mbappé, que interveio com a perna e mudou a trajetória em direção às redes do goleiro Joan García, decretando a vantagem da equipe merengue.

O Real Madrid fez um bom primeiro tempo e conseguiu explorar suas movimentações ofensivas, especialmente pelo lado esquerdo, que foi fonte de perigo para a defesa do Barcelona, traduzindo sua pressão em um gol que deu à equipe merengue a vantagem antes do intervalo.

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