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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vídeo: Martínez surpreende Messi antes da despedida

Argentina x Benin
Argentina
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Amistosos
L. Messi
E. Martinez
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Atitude de sempre: desta vez em homenagem a uma lenda da Argentina

Emiliano Martínez, goleiro da seleção da Argentina, fez um corte de cabelo especial em homenagem ao seu capitão Lionel Messi, antes da partida de despedida do craque com a seleção argentina.

O goleiro exibiu um desenho especial em seu novo corte, apenas horas antes do amistoso contra o Benin, marcado para a manhã de quarta-feira no estádio Monumental.

O barbeiro da seleção argentina, Dani Ali, publicou uma foto em sua conta no Instagram que mostra o novo visual de Martínez: a famosa letra "M", em um dos lados da cabeça.

Martínez costuma recorrer à mudança no visual do cabelo antes de partidas de grande simbolismo com a Argentina.

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06 de out. de 2026

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A mudança mais marcante aconteceu durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Após o fim da fase de grupos, Martínez pintou o cabelo com as cores da bandeira de seu país: o azul-claro e o branco, antes da partida das oitavas de final contra a Austrália.

Em março de 2023, antes do amistoso contra o Panamá, realizado em celebração à conquista do título da Copa do Mundo pela seleção no estádio Monumental, o goleiro escolheu outro desenho: uma estrela na nuca. Foi o mesmo barbeiro quem fez seu corte, e a foto foi publicada nas redes sociais antes da partida.

Desta vez, a mudança não esteve ligada a uma rodada de eliminatórias ou à celebração de um título, mas sim à partida em que a torcida da Argentina verá sua lenda Lionel Messi pela última vez com a camisa da seleção.

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