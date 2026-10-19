Vídeo: Marmoush enfim marca e dá ao Tottenham sua primeira vitória na Premier League

O egípcio Omar Marmoush liderou o seu time, o Tottenham Hotspur, à sua primeira vitória na Premier League nesta temporada, após marcar o gol da vitória contra o Coventry City (3 a 1), na partida que reuniu as duas equipes no estádio dos Spurs, pela sétima rodada da Premier League.

O astro egípcio marcou o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, depois de se juntar ao time por empréstimo, vindo do Manchester City no início da temporada, dando à sua equipe três pontos preciosos graças a um chute de longa distância que decidiu o confronto a favor dos donos da casa.

James Maddison abriu o placar para o Tottenham aos 14 minutos, colocando a sua equipe em vantagem cedo, antes de Jack Rudoni conseguir empatar para o Coventry aos 50 minutos, fazendo a partida voltar ao ponto de partida com o início do segundo tempo.

O Tottenham não esperou muito para retomar a vantagem, pois Marmoush apareceu aos 58 minutos com um chute forte que balançou as redes, marcando o segundo gol dos Spurs e incendiando as comemorações da torcida da equipe londrina, após colocar os donos da casa novamente em vantagem.

E, momentos antes do fim da partida, Ben Davies conseguiu marcar o terceiro gol dos Spurs aos 90+6 minutos, garantindo a vitória da sua equipe.

Esta vitória representa um impulso importante para o Tottenham, que elevou a sua pontuação para 6 pontos, na décima sexta posição, à frente do Coventry City, recém-promovido e ocupante da décima sétima posição, pelo saldo de gols.







