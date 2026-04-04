Vídeo: Mais do que apenas uma imagem... O grito de um torcedor coloca Renard de volta na mira

O francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, passou por uma situação inesperada enquanto assistia à partida entre Al-Nassr e Al-Najma, após receber um golpe inesperado de um torcedor nas arquibancadas, durante o jogo disputado pela 27ª rodada do Campeonato Profissional Roshen.

O técnico francês vinha recebendo a maior parte das críticas nos últimos dias, após as derrotas da seleção saudita para o Egito e a Sérvia, com relatos sobre sua demissão do comando da “Selecção Verde”, antes que a Federação de Futebol desmentisse as notícias que circulavam.

Renard estava nas arquibancadas do estádio “Al-Awal Park” para assistir à partida entre Al-Nassr e Al-Najma, mas acabou se deparando com um torcedor que se aproximou dele e ficou repreendendo-o por vários minutos, enquanto o técnico francês demonstrava grande constrangimento.

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Parece que o técnico francês não conseguiu dar nenhuma justificativa ao torcedor e limitou-se a sorrisos tímidos, antes que o torcedor voltasse para seu lugar.

Depois que o ritmo das críticas diminuiu, elas voltaram a aumentar, já que a atitude do torcedor causou uma explosão de comentários na rede social “X” atacando Renard e a Federação de Futebol.



