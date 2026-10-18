Vídeo: Madueke encerra o pesadelo em City Ground com um gol muito esperado

Noni Madueke, ponta do Arsenal, conseguiu romper o equilíbrio no City Ground, ao comandar a vantagem de sua equipe sobre o Nottingham Forest, neste domingo, em partida válida pela sétima rodada da Premier League.

O gol da vantagem saiu aos 80 minutos, quando Madueke aproveitou um passe de seu companheiro Declan Rice para estufar as redes do Nottingham Forest e pôr fim a uma longa sequência de tentativas que não encontraram o caminho do gol no mesmo estádio.









A rede de estatísticas "Squawka" destacou esse gol, apontando que os jogos realizados no City Ground nas últimas três temporadas registraram 57 finalizações sem que nenhuma das equipes conseguisse marcar, antes de Madueke finalmente romper esse equilíbrio.







