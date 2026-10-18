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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: Madueke encerra o pesadelo em City Ground com um gol muito esperado

N. Madueke
Nottingham Forest x Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
England

Finalmente, o tabu foi quebrado

Noni Madueke, ponta do Arsenal, conseguiu romper o equilíbrio no City Ground, ao comandar a vantagem de sua equipe sobre o Nottingham Forest, neste domingo, em partida válida pela sétima rodada da Premier League.

O gol da vantagem saiu aos 80 minutos, quando Madueke aproveitou um passe de seu companheiro Declan Rice para estufar as redes do Nottingham Forest e pôr fim a uma longa sequência de tentativas que não encontraram o caminho do gol no mesmo estádio.



A rede de estatísticas "Squawka" destacou esse gol, apontando que os jogos realizados no City Ground nas últimas três temporadas registraram 57 finalizações sem que nenhuma das equipes conseguisse marcar, antes de Madueke finalmente romper esse equilíbrio.


#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento


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