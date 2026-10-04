A seleção da Holanda recuperou o ritmo das vitórias, após conquistar um triunfo emocionante sobre a Sérvia, por dois gols a um, na quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

Os gols da Holanda foram marcados por Teun Koopmeiners (31') e Joshua Zirkzee (72'), enquanto o único gol da Sérvia foi anotado por Mihajlo Cvetković (35').

A seleção da Holanda, comandada por seu treinador espanhol Xavi Hernández, elevou sua pontuação para 8 pontos, com duas vitórias e dois empates, assumindo a liderança do grupo, enquanto a Sérvia permaneceu na última colocação, sem pontos e com 4 derrotas.

O espanhol Xavi Hernández assumiu oficialmente o comando da seleção da Holanda em agosto passado, estreando com ela em seu primeiro compromisso oficial nesta data Fifa.

A Holanda iniciou sua trajetória na Liga das Nações da Europa com um empate diante da Alemanha por 1 a 1, seguido de uma vitória sobre a Sérvia fora de casa por 2 a 1, antes de empatar na terceira rodada contra a Grécia pelo placar de 2 a 2.



