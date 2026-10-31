Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: Lamine Yamal responde à decepção da Bola de Ouro com um gol de voleio

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
L. Yamal
Espanha

O Barcelona goleia por 4 a 0

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Lamine Yamal não esperou muito para responder dentro de campo à sua eliminação da corrida pela Bola de Ouro de 2026, após marcar um golaço contra o Deportivo Alavés, no confronto entre as duas equipes pelo Campeonato Espanhol, confirmando a continuidade de sua influência ofensiva no Barcelona, apesar de ter ficado em terceiro lugar na votação, atrás do vencedor Harry Kane.

O gol de Yamal saiu perto do fim do primeiro tempo, depois que ele aproveitou um passe de calcanhar do português João Cancelo para disparar um chute forte com a perna esquerda, que foi parar no ângulo mais distante da meta do Alavés, em meio a uma comemoração especial do jogador e de seus companheiros da equipe catalã.

A jovem estrela, que veste a camisa de número 10, elevou seu total para 11 gols na atual temporada, sendo 9 gols no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa. Além disso, entrou em campo com 10 assistências em sua conta, levando o total de suas participações diretas a 21 gols em 14 partidas oficiais.

Esses números refletem o papel duplo que Yamal desempenha no sistema do técnico Hansi Flick, já que sua influência não se limita a ameaçar a meta dos adversários e marcar gols, mas se estende à criação de oportunidades e à entrega de assistências, tornando-se uma das principais fontes de perigo ofensivo da equipe.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google