Lamine Yamal não esperou muito para responder dentro de campo à sua eliminação da corrida pela Bola de Ouro de 2026, após marcar um golaço contra o Deportivo Alavés, no confronto entre as duas equipes pelo Campeonato Espanhol, confirmando a continuidade de sua influência ofensiva no Barcelona, apesar de ter ficado em terceiro lugar na votação, atrás do vencedor Harry Kane.

O gol de Yamal saiu perto do fim do primeiro tempo, depois que ele aproveitou um passe de calcanhar do português João Cancelo para disparar um chute forte com a perna esquerda, que foi parar no ângulo mais distante da meta do Alavés, em meio a uma comemoração especial do jogador e de seus companheiros da equipe catalã.

A jovem estrela, que veste a camisa de número 10, elevou seu total para 11 gols na atual temporada, sendo 9 gols no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa. Além disso, entrou em campo com 10 assistências em sua conta, levando o total de suas participações diretas a 21 gols em 14 partidas oficiais.

Esses números refletem o papel duplo que Yamal desempenha no sistema do técnico Hansi Flick, já que sua influência não se limita a ameaçar a meta dos adversários e marcar gols, mas se estende à criação de oportunidades e à entrega de assistências, tornando-se uma das principais fontes de perigo ofensivo da equipe.