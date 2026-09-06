Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona, enviou uma mensagem forte aos seus concorrentes na disputa pela Bola de Ouro, após marcar um gol espetacular no confronto entre Barcelona e Valencia no estádio Mestalla, com uma finalização em cavadinha de um ângulo quase impossível, reafirmando sua presença marcante na corrida pelo prêmio, poucas semanas antes da aguardada cerimônia em Londres.

O gol veio após um passe decisivo de Fermín López, que lançou uma bola precisa por cima da defesa do Valencia em direção a Yamal, que arrancava na diagonal, antes de o ponta espanhol intervir com o pé esquerdo e colocar a bola de forma impressionante por cima do goleiro Dimitrievski, num lance que roubou todas as atenções.

E Yamal não parou por aí, pois voltou a balançar as redes novamente antes de se passarem 10 minutos, mas o árbitro da partida anulou o gol após a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, por causa de um impedimento por uma margem mínima, depois de seu pé estar à frente do último defensor do Valencia.

E, embora Yamal tenha sido privado de marcar seu segundo gol em poucos minutos, seu início forte no Mestalla refletiu o excelente momento técnico que ele vive, após marcar dois gols em curto espaço de tempo, um deles validado e o outro anulado por questão de centímetros.

O jogador de 19 anos segue confirmando seu brilho no período recente, elevando sua conta a 3 gols nas últimas duas partidas com o Barcelona, depois de marcar dois gols no confronto contra o Rayo Vallecano na rodada passada, reforçando assim sua posição entre os principais candidatos a concorrer à Bola de Ouro.