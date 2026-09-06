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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Vídeo: Lamine Yamal incendeia a corrida pela Bola de Ouro com golaço em Mestalla

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
L. Yamal
Espanha

O jogador teve um segundo gol anulado

Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona, enviou uma mensagem forte aos seus concorrentes na disputa pela Bola de Ouro, após marcar um gol espetacular no confronto entre Barcelona e Valencia no estádio Mestalla, com uma finalização em cavadinha de um ângulo quase impossível, reafirmando sua presença marcante na corrida pelo prêmio, poucas semanas antes da aguardada cerimônia em Londres.

O gol veio após um passe decisivo de Fermín López, que lançou uma bola precisa por cima da defesa do Valencia em direção a Yamal, que arrancava na diagonal, antes de o ponta espanhol intervir com o pé esquerdo e colocar a bola de forma impressionante por cima do goleiro Dimitrievski, num lance que roubou todas as atenções.

E Yamal não parou por aí, pois voltou a balançar as redes novamente antes de se passarem 10 minutos, mas o árbitro da partida anulou o gol após a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, por causa de um impedimento por uma margem mínima, depois de seu pé estar à frente do último defensor do Valencia.

E, embora Yamal tenha sido privado de marcar seu segundo gol em poucos minutos, seu início forte no Mestalla refletiu o excelente momento técnico que ele vive, após marcar dois gols em curto espaço de tempo, um deles validado e o outro anulado por questão de centímetros.

O jogador de 19 anos segue confirmando seu brilho no período recente, elevando sua conta a 3 gols nas últimas duas partidas com o Barcelona, depois de marcar dois gols no confronto contra o Rayo Vallecano na rodada passada, reforçando assim sua posição entre os principais candidatos a concorrer à Bola de Ouro.

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