A partida entre Real Madrid e Sevilla, válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, foi marcada por uma ampla polêmica de arbitragem por causa de um lance envolvendo o turco Arda Güler, que acertou uma cotovelada no jogador do Sevilla Peque Fernández aos 24 minutos, em meio a questionamentos sobre se o atleta do clube merengue deveria receber cartão vermelho. Apenas 5 minutos depois, ele marcou o gol que abriu o placar.

Os detalhes do episódio remontam ao momento em que Peque Fernández segurou Güler pela camisa durante um contra-ataque do Real Madrid, levando o jogador turco a responder com uma cotovelada que derrubou o adversário no chão. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo (VAR) para verificar a possibilidade de aplicação do cartão vermelho.

Após uma revisão que durou cerca de 3 minutos, o árbitro não mostrou o cartão vermelho para Güler, e o jogo foi reiniciado sem que ele fosse advertido com o cartão amarelo. A decisão levantou dúvidas sobre se a cotovelada se enquadrava no nível de conduta violenta que exige a expulsão.

A polêmica ganhou ainda mais força depois que Güler marcou o gol que colocou o Real Madrid na frente aos 29 minutos, ou seja, apenas 5 minutos após o episódio, o que fez o lance atrair ainda mais atenção, especialmente diante das avaliações divergentes sobre o quanto o jogador merecia ser expulso da partida.