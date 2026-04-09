Vídeo... Jornalista saudita: Ninguém quer que Ronaldo seja campeão do campeonato!

O astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, está prestes a realizar o sonho de conquistar o título da Liga Profissional Roshen com o “Al-Alamy” pela primeira vez desde que chegou aos campos sauditas.

O Al-Nassr está dois pontos à frente do Al-Hilal na tabela de classificação, antes de disputar sua partida contra o Al-Akhdoud, no próximo sábado, pela 29ª rodada, onde tem a chance de ampliar a diferença para 5 pontos.

O jornalista saudita Turki Al-Ajma disse durante seu programa “Koura”: “Há muitos rumores de que o campeonato está sendo direcionado para o Al-Nassr a fim de agradar Ronaldo, e isso não é verdade”.

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E acrescentou: “Desde que chegou, Ronaldo não conseguiu conquistar o título, e não dá para dizer que há parcialidade a favor do Al-Nassr para dar o campeonato ao astro português”.

E continuou: “Digo a vocês, ninguém quer dar o campeonato a Ronaldo como se diz, pois cada clube depende de si mesmo, e os erros de arbitragem fazem parte do futebol”.

E enfatizou: “Se Ronaldo conquistar o título, será graças ao esforço da equipe e dos companheiros, sem a menor dúvida, e o mesmo vale para o Al-Hilal e o Al-Ahli”.

Al-Ajma afirmou que a derrota do Al-Ahli beneficiou o Al-Hilal e o Al-Nassr, e não apenas o Al-Hilal, explicando: “Tudo o que está sendo discutido atualmente não passa de um estado de raiva e um claro exagero da torcida”.

O Al-Ahli caiu na armadilha do empate contra o Al-Fayha, ontem, quarta-feira, com um gol para cada lado, em uma partida que testemunhou várias decisões arbitrais controversas, entre elas a negação de dois pênaltis ao “Al-Raqi”.







