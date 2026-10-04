A lenda do futebol sueco Zlatan Ibrahimovic opinou sobre quem é o candidato mais merecedor da Bola de Ouro de 2026.

E enquanto Thierry Henry nem sequer o incluiu entre seus dois favoritos, Zlatan Ibrahimovic considerou que Lamine Yamal, jogador do Barcelona, é o candidato digno da Bola de Ouro de 2026.

O astro de 19 anos está entre os principais candidatos a conquistar o que é amplamente considerado o prêmio individual mais importante do futebol, depois de ter brilhado tanto pelo Barcelona quanto pela Espanha na temporada passada.

Yamal conquistou o título do Campeonato Espanhol e da Copa do Mundo. Também recebeu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol deste ano.

O jovem, que ficou em segundo lugar na votação do ano passado, vinha realizando uma campanha eleitoral antes da votação. Ele apresentou seus argumentos em uma série de entrevistas no mês passado, quando disse: "Houve grandes astros no futebol, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Diego Maradona... mas ninguém conquistou tantos feitos tão cedo".

E acrescentou: "Teve o exemplo do Pelé, mas ninguém fez isso recentemente".

E quando o ex-astro do Barcelona foi questionado sobre sua escolha para a Bola de Ouro, respondeu a uma série de perguntas rápidas feitas a ele pelo canal ESPN durante o evento de lançamento do FC 27 em Nova York, dizendo "Yamal".









Em contraste, Henry preferiu o rival de Yamal, o astro do Real Madrid, Kylian Mbappé.

O colega de Ibrahimovic na Fox Sports disse no início deste mês: "É o Kylian Mbappé. Sim, alguns vão me dizer que ele não ganhou nada. Acho que isso já aconteceu na história do prêmio antes, alguns deveriam pesquisar sobre isso".

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E acrescentou: "Mas, para mim, é o Kylian. Quando você vê o que ele conquistou no nível individual... artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, artilheiro do Campeonato Espanhol e artilheiro da Copa do Mundo também. Michael Olise tem o mesmo feito em termos de assistências".

E Henry acrescentou: "Eu só queria deixar claro que há vários candidatos, e não são candidatos comuns, com toda a justiça. Mas, pessoalmente, eu escolheria o Mbappé. E o Michael Olise está perto dele".

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