Vídeo: Haaland escreve a cena final e a Noruega supera a emboscada do País de Gales

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A seleção da Noruega conquistou uma vitória sobre a visitante seleção de Gales pelo placar de 3 a 1, em um confronto que registrou uma virada clara durante o segundo tempo, depois que a primeira metade terminou em empate sem gols. A Noruega elevou sua pontuação para 6 pontos, enquanto Gales estacionou nos 3 pontos, pelo Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da Europa.

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A partida começou com uma tentativa precoce de Gales, depois que Harry Wilson desperdiçou uma chance de marcar aos dois minutos, após um cruzamento de Brennan Johnson, antes de Antoine Semenyo conseguir uma cobrança de falta aos quatro minutos.

A seleção norueguesa respondeu com duas tentativas consecutivas por meio de Nusa e Thelo Aasgaard aos seis e sete minutos, mas nenhuma delas resultou em gol, enquanto a defesa de Gales conteve outra tentativa de Martin Ødegaard aos 14 minutos. Os minutos seguintes testemunharam tentativas de ambos os lados, já que a seleção de Gales teve uma oportunidade por meio de Daniel James aos 18 minutos, antes de Aasgaard desperdiçar uma cabeçada da Noruega aos 19 minutos, seguida de uma falta a favor de Brennan Johnson. James voltou a ameaçar o gol norueguês aos 22 minutos com um chute que passou rente à trave, enquanto a tentativa de Ødegaard aos 27 minutos esbarrou na defesa de Gales, e Nusa desperdiçou outra chance aos 29 minutos.

O empate sem gols se manteve até o fim do primeiro tempo, apesar de a Noruega ter conseguido um escanteio aos 31 minutos e outra tentativa de Torbjørn Heggem após um escanteio aos 15 minutos, enquanto a seleção de Gales teve de lidar com a paralisação do jogo por causa da lesão de Daniel James aos 35 minutos. Antes do intervalo, Egil Selvik defendeu um chute de James aos 43 minutos, encerrando o primeiro tempo com empate sem gols após um minuto de acréscimos.

Com o início do segundo tempo, a seleção de Gales tentou surpreender os donos da casa, mas o chute de Brennan Johnson aos 48 minutos passou ao lado do gol, antes de a seleção norueguesa começar a aumentar sua pressão ofensiva. Após duas tentativas de Sander Berge aos 54 minutos, a Noruega conseguiu um escanteio aos 59 minutos, que resultou no primeiro gol, depois que Antoine Semenyo aproveitou a bola e finalizou com o pé direito no canto inferior esquerdo do gol do goleiro Karl Darlow.

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A seleção norueguesa não esperou muito para ampliar sua vantagem, já que Andreas Schjelderup marcou o segundo gol aos 68 minutos, depois de receber um passe de Erling Haaland, finalizando com o pé direito de dentro da área no canto inferior direito. Esse período testemunhou várias substituições, com destaque para a entrada de Mark Harris no lugar de Lewis Koumas aos 64 minutos, seguida da participação de Schjelderup e Patrick Berg nas fileiras da Noruega aos 66 minutos, enquanto Gales fez três substituições aos 72 minutos, que incluíram as entradas de David Brooks, Rubin Colwill e Connor Roberts.

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A seleção de Gales tentou voltar à partida durante os minutos seguintes e ameaçou o gol da Noruega com mais de uma tentativa, já que Selvik defendeu um chute de Mark Harris aos 65 minutos, depois afastou uma tentativa de Ethan Ampadu aos 76 minutos, enquanto o goleiro defendeu uma tentativa de Rubin Colwill aos 79 minutos. No mesmo minuto, David Brooks conseguiu diminuir a diferença marcando o primeiro gol de Gales, depois de receber um passe de Harry Wilson e finalizar com o pé esquerdo no canto inferior direito, deixando o placar em 2 a 1.

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A seleção norueguesa respondeu com tentativas de ampliar sua vantagem, e Darlow defendeu um chute de Ødegaard aos 84 minutos, antes de os donos da casa conseguirem um pênalti aos 85 minutos, depois que Andreas Schjelderup sofreu uma falta dentro da área de Connor Roberts, que recebeu cartão amarelo, enquanto Harry Wilson levou outra advertência aos 87 minutos. Haaland ficou responsável pela cobrança aos 88 minutos, finalizando com o pé esquerdo no canto inferior direito, marcando o terceiro gol da Noruega e recolocando a diferença em dois gols.

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Nos minutos finais, Gales tentou diminuir o placar novamente, mas o chute de Brennan Johnson aos 89 minutos, após um passe de Ben Davies, passou rente à trave esquerda, enquanto o quarto árbitro sinalizou seis minutos de acréscimos. Os momentos finais testemunharam um impedimento de Haaland aos 90+1, antes de o confronto terminar com a vitória da Noruega por 3 a 1, depois que a seleção anfitriã conseguiu manter sua vantagem e definir a partida a seu favor.

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