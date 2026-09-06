O Barcelona manteve seu início perfeito no Campeonato Espanhol ao conquistar uma goleada sobre o anfitrião Valencia pelo placar de 5 a 0, no estádio Mestalla, sob uma temperatura que ultrapassou os 35 graus. Com o resultado, a equipe catalã manteve seu retrospecto impecável, com a quarta vitória consecutiva, e assumiu isolada a liderança da tabela de classificação.
O triunfo veio poucos dias depois de atropelar o Rayo Vallecano por 5 a 2, confirmando o poder ofensivo do Barcelona desde o início da temporada, sabendo-se que a equipe também venceu o Elche por 5 a 0 na estreia de sua caminhada em LaLiga.
Hansi Flick escalou Lamine Yamal como titular, apesar das dúvidas que cercavam sua participação, ao lado de Anthony Gordon e Raphinha no ataque, enquanto Rodri começou a partida como titular pela primeira vez com a camisa da equipe.
E o Barcelona não esperou muito para impor seu domínio: Lamine Yamal abriu o placar aos 4 minutos com uma finalização de destaque com o trivela, antes de balançar as redes novamente três minutos depois, mas o árbitro anulou o gol por impedimento, dando ao Valencia a chance de recuperar o fôlego em meio à pressão catalã contínua.
E depois de uma série de ataques, Fermín López conseguiu ampliar a vantagem do Barcelona aos 22 minutos, após soltar uma bela finalização de fora da área, elevando seu número para 4 gols nesta temporada, enquanto o Valencia quase diminuiu a diferença por meio de Danjuma, mas o goleiro Joan García defendeu com maestria sua finalização aos 33 minutos.
E com o início do segundo tempo, o Barcelona não deu qualquer chance de reação ao seu adversário, e Raphinha acrescentou o terceiro gol aos 50 minutos, com a equipe catalã mantendo seu domínio absoluto sobre o andamento do confronto e aumentando o sofrimento dos donos da casa.
Depois foi a vez de Pedri acrescentar o quarto gol, antes de Lamine Yamal voltar a marcar e encerrar o festival de gols com o quinto, conquistando seu doblete pessoal em mais uma noite em que o ponta espanhol brilhou de forma marcante.
Com essa grande vitória, o Barcelona manteve seu início perfeito, somando 4 vitórias em 4 partidas, enquanto o Valencia se mostrou incapaz de acompanhar seu visitante durante a maior parte do confronto, deixando o Blaugrana o Mestalla com uma ampla vitória que reforça sua liderança e confirma cedo seu desejo de manter o título do Campeonato Espanhol.