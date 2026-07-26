O Liverpool iniciou a sua nova era sob o comando do treinador espanhol Andoni Iraola com uma vitória emocionante por (4-2) sobre o Sunderland, num jogo de preparação que trouxe muitos aspetos positivos no plano ofensivo, mas que ao mesmo tempo revelou precocemente uma preocupante crise defensiva, depois de Joe Gomez ter sofrido uma lesão que o obrigou a abandonar o relvado poucos minutos após o arranque do encontro.

Marcaram os golos do Liverpool Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa e Lois Comas, num jogo que assistiu ao brilho de vários jovens talentos e a diversas mensagens táticas do novo treinador.

O jogo viveu o pior cenário possível para Iraola, depois de Joe Gomez, que começou o encontro como capitão da equipa e central, ter sofrido uma lesão que o obrigou a abandonar o relvado ao minuto oito.

O treinador espanhol comentou após a partida: "Talvez a pior notícia tenha sido a lesão precoce de Joe. Estávamos contentes por termos passado os treinos sem perder qualquer jogador, mas infelizmente perdemos o Joe muito cedo."

Os problemas de Iraola no setor recuado aumentaram com a continuada ausência do recém-chegado Jeremie Frimpong, que não participou no jogo inaugural da digressão da equipa nos Estados Unidos, conforme noticiou a emissora britânica "BBC".

O treinador explicou a razão da ausência do jogador: "Decidimos gerir com cautela a situação do Jeremie. Esteve afastado dos relvados durante vários meses e, apesar de estar a treinar bem, não queremos precipitar a sua utilização. É provável que jogue na última partida da digressão e obtenha alguns minutos."

Defesa jovem num teste difícil

Com Virgil van Dijk a beneficiar de um descanso adicional após a sua participação com a seleção da Holanda no Campeonato do Mundo, Iraola viu-se obrigado a apostar numa dupla jovem no centro da defesa até ao minuto 68.

Tanto Mor Talla Ndiaye (18 anos) como Ifeanyi Ndukwe (18 anos) fizeram a sua estreia com a camisola da equipa e apresentaram um bom desempenho apesar das circunstâncias difíceis, embora contar com eles de forma regular não pareça ser uma opção neste momento.

Por outro lado, Giovanni Leoni (19 anos) prossegue o seu programa de recuperação de forma individual, no âmbito da sua recuperação de uma grave lesão de rotura do ligamento cruzado anterior.

Iraola já tinha referido anteriormente que a sua equipa sofre de uma "grave escassez numérica" na posição de central, algo que ficou evidente durante o encontro.

O diretor desportivo Richard Hughes também assistiu ao jogo em Nashville, e é certo que a imagem da saída de Gomez lesionado lhe confirmou a dimensão da crise que a equipa atravessa nesta posição.

Festival de golos na "cidade da música"

No plano ofensivo, o Liverpool apresentou uma exibição empolgante em Nashville, depois de ter conseguido reverter a desvantagem por duas vezes durante o encontro.

Alguns jogadores da equipa tinham passeado na noite de sexta-feira pela famosa zona de "Broadway" na cidade de Nashville, e parece que Dominik Szoboszlai se inspirou um pouco no seu ambiente; entrou no início da segunda parte com a braçadeira de capitão, antes de marcar um golo magnífico com um remate potente de fora da área, empatando o resultado (2-2).

O golo de Szoboszlai surgiu depois de o Sunderland se ter adiantado por duas vezes, por intermédio de Enzo Le Fée e Timur Tutierov.

Entre os principais ganhos do jogo esteve também a forte exibição de Harvey Elliott, que disputou o seu primeiro jogo após o regresso ao clube na sequência de um período passado no Aston Villa, tendo assistido para o golo que colocou a equipa em vantagem, apontado por Kieran Morrison.

Morrison (19 anos) demonstrou as suas grandes capacidades ao finalizar com mestria com o pé esquerdo, após um arranque notável pelo lado direito. O internacional norte-irlandês continuou a apresentar um nível assinalável ao longo de todo o jogo, causando problemas constantes à defesa do Sunderland.

E apesar de o Liverpool precisar de reforçar a posição de extremo após a saída de Mohamed Salah, Morrison enviou uma mensagem forte que confirma que pode ser uma opção importante no plantel da equipa principal se continuar no clube neste verão e não sair por empréstimo.

A marca de Iraola apareceu, mas o trabalho não terminou

Iraola não parou de orientar os seus jogadores ao longo de todo o jogo, e surgiram alguns traços do seu estilo assente na pressão alta, embora os dois golos sofridos pela equipa tenham revelado que o trabalho defensivo ainda precisa de muito desenvolvimento.

Enzo Le Fée foi deixado sem marcação suficiente para rematar livremente para a baliza de Giorgi Mamardashvili, e a defesa do Liverpool também surgiu claramente exposta no lance do segundo golo, apontado por Timur Tutierov.

Perante mais de 24.897 adeptos, na sua maioria apoiantes do Liverpool, Federico Chiesa conseguiu devolver a vantagem à sua equipa ao marcar o terceiro golo, após um passe notável de Calvin Ramsay, no meio de grande festa das bancadas.

Lois Comas encerrou o festival de golos ao apontar o quarto golo, confirmando a superioridade do Liverpool no jogo.

O ataque que deu origem ao quarto golo teve um lampejo notável do talento inglês Josh Abbey, que completou os seus dezasseis anos apenas há poucos dias e fez a sua estreia com a equipa principal durante a segunda parte.

O jovem jogador demonstrou um enorme potencial, que confirma ser um dos principais talentos com que o clube conta para o futuro.

O melhor está para vir, mas os desafios continuam

O Liverpool regressou ao seu estágio na cidade de Chicago com a vitória conquistada, mas está ciente de que este é apenas o começo.

Já chegaram à "cidade dos ventos" Florian Wirtz, Alexander Isak e Ryan Gravenberch, que se deverão juntar aos treinos a partir de domingo.

Iraola afirmou após o jogo que o resultado não era o seu objetivo principal: "O resultado não é o mais importante. O importante é que continuemos a pressionar e que não nos habituemos a jogar sem esforço, pois ainda temos muitos aspetos que precisam de melhorar."

O Liverpool disputará o próximo jogo frente ao Wrexham em Nova Iorque, na quinta-feira, enquanto o Sunderland defronta o Leeds United no estádio "Sports Illustrated", em Nova Jérsia, no mesmo dia.