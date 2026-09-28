O gol do reserva francês Michael Olise, astro do Bayern de Munique, aos 88 minutos, provocou uma explosão de alegria em Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, durante o confronto contra a Bélgica, na noite de segunda-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa, depois que o gol veio em um momento decisivo e garantiu aos Bleus uma vitória emocionante.

Assim que as redes belgas balançaram, Zidane não se conteve, correndo em altíssima velocidade pela área técnica antes de chutar com muita força uma bola à sua frente, em uma comemoração que refletiu o tamanho de sua alegria com o gol que deu à seleção de seu país uma vitória preciosa nos minutos finais.









O gol de Olise deu à França sua segunda vitória consecutiva na competição, depois de os Bleus terem iniciado sua caminhada na primeira rodada com um triunfo sobre a Turquia por 1 a 0, mantendo assim o forte começo da seleção francesa na Liga das Nações da Europa e conquistando os pontos máximos após duas rodadas.

A equipe do treinador Zidane soma 6 pontos na liderança do grupo, enquanto a Bélgica, comandada por Mark van Bommel, sofreu sua primeira derrota, estacionando nos 3 pontos na terceira colocação, atrás da Itália, vice-líder, no saldo de gols.

Vale lembrar que Zidane assumiu o comando da seleção da França, substituindo Didier Deschamps, que deixou os Bleus após o fim da Copa do Mundo de 2026, na qual a França ficou na quarta colocação.



