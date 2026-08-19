Vídeo: Ganhou dois presentes! Real Madrid apresenta Bernardo Silva oficialmente

O Real Madrid realizou a cerimônia de apresentação de seu novo jogador, Bernardo Silva, nesta quarta-feira, na sede de sua cidade esportiva, com a presença do presidente do clube, Florentino Pérez, e do presidente de honra, José Martínez "Pirri".

Segundo o site oficial do clube merengue, "Pérez deu as boas-vindas ao jogador português dentro da sala do conselho de administração, antes de Silva assinar seu contrato com o clube, que se estende por duas temporadas, até 30 de junho de 2028".





Após a assinatura do contrato, Bernardo Silva recebeu dois presentes: uma miniatura do estádio do Real Madrid e um relógio, além da camisa do time que trazia seu nome e o número 20".









Silva representa a mais recente contratação do Real Madrid durante a janela de transferências de verão, juntando-se ao projeto do técnico José Mourinho, que voltou a comandar o time merengue.

O jogador português conta com a confiança de Mourinho, que o vê como um elemento capaz de dar ao meio-campo do Real Madrid mais experiência e flexibilidade, especialmente após o fracasso do clube em contratar Rodri, que se transferiu para o Barcelona.









De acordo com o jornal Marca, "Silva pode começar como titular na primeira partida do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol contra o Espanyol, ao lado de Federico Valverde, diante da falta de plena condição física de Aurélien Tchouaméni".