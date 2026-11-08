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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Vídeo: Fermín López vira o jogo contra o Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
F. Lopez
Espanha

No pior tempo do Barcelona

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O Barcelona virou a desvantagem diante do Atlético de Madrid para uma vitória parcial por 2 a 1, depois que Fermín López marcou seu segundo gol pessoal na partida, dando ao time catalão a vantagem no estádio Wanda Metropolitano, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Fermín havia salvado o Barcelona de terminar o primeiro tempo em desvantagem, ao marcar o gol de empate aos 43 minutos, após uma arrancada de Pedri pela ponta que terminou nas imediações da área, com a bola voltando até ele, que a chutou com o pé esquerdo para as redes, depois de Marc Bernal não conseguir alcançá-la.

O Atlético de Madrid impôs seu domínio sobre o andamento do primeiro tempo, mas o Barcelona conseguiu reagir antes do intervalo, graças ao gol de Fermín, que levou a partida de volta ao ponto de partida e deu ao seu time a chance de completar a virada no segundo tempo.

Já no segundo tempo, o Barcelona dominou o andamento do jogo até que Fermín conseguiu marcar um segundo gol, depois que Lamine Yamal lhe deu um belo passe dentro da área, e ele finalizou a jogada com um chute preciso de pé direito contra o gol, superando o goleiro Jan Oblak, marcando seu segundo gol e levando o Barcelona à frente no placar após virar o resultado.

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Fermín López elevou seu saldo para 8 gols na temporada atual, dos quais 7 no Campeonato Espanhol, depois de já ter marcado contra o Elche com dois gols, e contra o Athletic Bilbao, o Valencia e o Alavés na rodada passada.

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