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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP
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Vídeo: Fermín López se impõe a Flick: uma noite excepcional no Camp Nou

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
F. Lopez
Espanha

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Fermín López seguiu confirmando sua importância no sistema ofensivo do Barcelona, após desempenhar um papel de destaque na vitória parcial de sua equipe diante do Deportivo Alavés, pela LaLiga, ao dar a assistência para o primeiro gol de Raphinha, antes de ele próprio marcar o segundo gol com um chute forte de um ângulo fechado.

O jogador formado nas categorias de base do Barcelona começou a fazer a diferença quando penetrou na defesa do Alavés, antes de enviar um passe decisivo para Raphinha, que abriu o placar, e depois voltou cerca de 20 minutos mais tarde para ampliar a vantagem da equipe catalã, após arrancar novamente em direção à área e soltar um chute cruzado que surpreendeu o goleiro do Alavés, Sivera, e foi parar no fundo das redes.

Fermín tornou-se um dos elementos importantes da equipe do técnico Hansi Flick, após desempenhar um papel influente antes da lesão de Dani Olmo, e seguiu agregando na posição de armador.

O jogador elevou seu número para 6 gols nesta temporada, sendo 5 na LaLiga e um na Liga dos Campeões da Europa, além de ter dado 5 assistências, quatro delas na competição nacional, deixando sua marca em gols ou assistências em 6 partidas durante a atual temporada.

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