Vídeo: ex-jogador saudita surpreende Cristiano Ronaldo com pedido chocante!

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, recebeu um pedido surpreendente de um ex-astro do futebol saudita, relacionado à definição das partidas nas quais ele deveria atuar no próximo período, diante da diferença de nível de competitividade entre os clubes da Liga Profissional Roshn.

Ronaldo havia roubado a cena na noite de quinta-feira, após liderar o Al-Nassr na vitória sobre o Al-Khaleej pelo placar de 5 a 3, em partida válida pela décima segunda rodada da Liga Roshn, marcando três gols ("hat-trick"), confirmando mais uma vez sua capacidade de fazer a diferença diante dos adversários.

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Nesse contexto, Ahmed Attif, ex-jogador da seleção saudita, pediu que Ronaldo tenha a oportunidade de atuar com mais frequência diante das equipes que não disputam o título do campeonato, afirmando em declarações pelo programa "Dawrina Ghair": "É melhor que Ronaldo jogue nesse tipo de partida contra os clubes que não disputam o título".

Attif explicou que o astro português é capaz de ter uma atuação de destaque diante das equipes que estão nos níveis intermediários ou mais atrasados da tabela de classificação, acrescentando: "Ronaldo terá uma boa atuação diante de clubes do tamanho do Al-Khaleej e de outros do mesmo nível, e marcará muitos gols, e a situação será diferente contra as equipes competitivas".

O ex-jogador da seleção saudita encerrou sua fala com um pedido ainda mais surpreendente, conclamando Ronaldo a não atuar nos grandes confrontos diante dos clubes de ponta, e disse: "Peço a Ronaldo que não jogue nas grandes partidas diante dos clubes de ponta, e ele deve atuar diante das equipes do fim e do meio da tabela".

Essas declarações representam um forte choque para Ronaldo, especialmente após a atuação de destaque que apresentou diante do Al-Khaleej, quando chegou a 7 gols, ocupando a terceira colocação na lista de artilheiros da Liga Profissional Roshn.