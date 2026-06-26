Vídeo: “Está sendo injustiçado”... Hussein Abdelghani defende Donis, apesar dos erros da Espanha

Hussein Abdul Ghani, lenda do futebol saudita, defendeu o grego Georgios Donis, técnico da seleção, apesar de reconhecer que ele assumiu a maior parte da responsabilidade pela dura derrota para a seleção espanhola.

Donis foi alvo de críticas severas após a derrota da seleção saudita para a espanhola por 4 a 0, no último domingo, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Abdul Ghani disse, em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “É injusto julgar o trabalho do senhor Donis, e eu já havia dito isso após a partida contra o Uruguai, apesar de termos jogado muito bem e empatado”.

Ele explicou: “É muito difícil julgar um técnico que chegou pouco tempo antes do torneio; ele está se esforçando, e seu trabalho já começou a dar frutos”.

Ele acrescentou: “Isso não se aplica à partida contra a Espanha, na qual ele começou mal, escalou uma formação errada e utilizou os jogadores de forma inadequada; por isso, ele foi responsável por grande parte do fraco desempenho”.

Donis assumiu o comando da seleção saudita em abril passado, sucedendo ao técnico francês Hervé Renard, que foi demitido devido aos maus resultados, e levou a seleção a um empate de 1 a 1 com o Uruguai, antes da derrota por 0 a 4 para a Espanha nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo.

O técnico grego disputará com a seleção saudita o último jogo da fase de grupos daqui a pouco, quando enfrentará Cabo Verde, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, onde precisa vencer para se classificar para as oitavas de final.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, ficando um ponto atrás da Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera o grupo com 4 pontos.