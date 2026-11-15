Vídeo: Endrick ultrapassa todos os limites e agride árbitro da partida contra o Japão

O incidente ocorreu durante um ataque da seleção japonesa, enquanto o árbitro estava de costas para o jogador brasileiro, que o empurrou e depois desferiu um golpe em suas costas, antes de prosseguir em direção à bola que havia rebatido, num gesto que pareceu uma tentativa de tirar o árbitro de seu caminho.
Apesar de Jenson Fu ter se virado e olhado para Endrick após o lance, ele não tomou nenhuma providência contra o jogador, nem lhe mostrou cartão amarelo ou vermelho, o que abriu espaço para questionamentos sobre como a atitude passou sem punição, especialmente porque o episódio aconteceu com o próprio árbitro.
O gesto voltou a colocar os holofotes sobre a situação do atacante brasileiro no Real Madrid, já que ele não vem conseguindo uma vaga regular como titular e surge frequentemente como reserva, apesar de o técnico José Mourinho insistir em sua permanência e recusar-se a autorizar sua saída, mesmo diante das propostas que o jogador recebeu.
No momento em que o lance de Endrick levantou pontos de interrogação quanto à decisão da arbitragem, a partida registrou a expulsão de Raphinha, depois que ele protestou contra as decisões do árbitro após ser substituído aos 71 minutos, e Ancelotti também foi expulso por conta de suas reclamações, aumentando o número de episódios marcantes numa noite que terminou com mais uma derrota da seleção brasileira.
Raphinha havia acompanhado do banco de reservas um gol japonês nos minutos finais que definiu o resultado da partida, antes de expressar sua indignação com a arbitragem e classificar a decisão do árbitro como “inaceitável”, ficando assim de fora do próximo confronto do Brasil diante de Singapura.
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Apesar da suspensão, o ponta brasileiro decidiu permanecer com a delegação da seleção, o que foi confirmado por Rodrigo Caetano, diretor-executivo da Confederação Brasileira de Futebol, num momento em que o jogador do Barcelona atravessa um período difícil, depois de ter sido obrigado, antes da partida, a defender seu comprometimento com o clube e com a seleção, em meio a críticas a respeito das lesões que sofre durante as datas Fifa.
Expulsão de Ancelotti aumenta a pressão sobre o Brasil
Esses acontecimentos surgem em meio a um clima tenso em torno da seleção brasileira, depois que os resultados caíram sob o comando de Ancelotti e se intensificaram as críticas dirigidas a ele, apesar de seu grande currículo como treinador.
O técnico italiano conquistou 12 vitórias, 5 derrotas e 4 empates em 21 partidas, com um aproveitamento de 62%, em comparação com os 86% de Tite e os 81% de Carlos Dunga.
Por outro lado, Vinícius Júnior recebeu elogios após marcar os dois gols do Brasil diante do Japão, enquanto as comparações destacaram a diferença de sua situação em relação à de Raphinha, que vem apresentando números de finalização expressivos com o Barcelona. O ponta marcou 12 gols em 44 partidas internacionais, contra 16 gols de Vinícius em 58 partidas.
As críticas se estenderam para fora de campo, depois que o ex-craque brasileiro Romário pediu a saída de Ancelotti, considerando que o treinador, apesar de seus sucessos com os clubes, ainda não comprovou sua capacidade de comandar a seleção nacional, e alertando para o risco de repetir o fracasso na Copa do Mundo.
Dessa forma, a derrota para o Japão não foi apenas mais um resultado negativo para o Brasil, mas uma partida que deixou para trás mais de um assunto espinhoso, encabeçado pela atitude de Endrick com o árbitro, num episódio que não se encerrou nos limites do campo, mas se transformou no centro da polêmica após o apito final.