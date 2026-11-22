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Em uma das partidas mais emocionantes da temporada, o Barcelona transformou a desvantagem de dois gols diante do Villarreal em uma vitória dramática por 3 a 2. A reação veio no segundo tempo, com três gols seguidos, e mudou a noite do time catalão de um pesadelo precoce para uma virada eletrizante no Spotify Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

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O Barcelona entrou em campo com a ambição de conquistar mais uma vitória para fortalecer sua posição na briga pelo título, mas levou um susto logo cedo: o Villarreal marcou dois gols nos primeiros sete minutos, aproveitando as falhas defensivas dos donos da casa. Depois disso, Flick deu início à reação, que se completou com três gols no segundo tempo.

Susto logo cedo: Villarreal aproveita os erros do Barcelona

O Villarreal não precisou de muito tempo para bagunçar os planos do Barcelona. Tajon Buchanan abriu o placar aos cinco minutos, depois de aproveitar uma falha grave dos donos da casa, chegar à bola na entrada da área e soltar um chute forte que foi parar no fundo da rede.

O time visitante não deu ao adversário tempo para respirar. Tani Oluwaseyi ampliou aos sete minutos, após passe preciso de Alberto Moleiro, e o Barcelona se viu dois gols atrás, diante de uma torcida em choque.

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O time catalão tentou responder rapidamente e passou a dominar a posse de bola, apostando na movimentação de Lamine Yamal, Raphinha e Karim Adeyemi, enquanto o Villarreal se fechou bem na defesa e apostou nos contra-ataques rápidos.

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O Barcelona teve uma chance de ouro para diminuir aos 21 minutos, quando o árbitro Alejandro Hernández marcou pênalti após revisão do VAR, por falta sofrida por Lamine Yamal dentro da área.

Mas Yamal desperdiçou a oportunidade aos 23 minutos, ao acertar a trave direita. O sofrimento do Barcelona continuou: o time tentou chegar ao gol em várias ocasiões, sem sucesso, e o primeiro tempo terminou com o Villarreal vencendo por 2 a 0.

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Flick reage: Barcelona volta ao jogo com dois gols rápidos

O Barcelona voltou para o segundo tempo completamente diferente. Aumentou o ritmo dos ataques e a pressão sobre a defesa do Villarreal, com clara vontade de diminuir rapidamente a diferença e recolocar a partida no ponto de partida.

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Aos 57 minutos, Gerard Martín marcou o primeiro gol do Barcelona. Ele aproveitou um cruzamento preciso de Pedri, atacou a bola dentro da área e mandou para a rede com uma bela cabeçada, dando início à reação catalã.

O Barcelona não demorou para chegar ao empate. Fermín López marcou o segundo gol aos 61 minutos, depois de receber um ótimo passe de Lamine Yamal dentro da área e finalizar de primeira no canto inferior esquerdo do gol do Villarreal.

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Os dois gols deixaram tudo igual: o Barcelona apagou a desvantagem de dois gols em apenas quatro minutos, com uma pressão constante que desorganizou o time visitante, que teve muita dificuldade para conter os ataques seguidos dos donos da casa.

Gol contra completa a virada

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O Barcelona manteve a pressão ofensiva em busca do terceiro gol e não demorou a encontrá-lo. Aos 67 minutos, veio o momento mais dramático do confronto.

Pau Navarro, zagueiro do Villarreal, marcou contra o próprio patrimônio ao tentar afastar uma bola em um ataque do Barcelona, que acabou no fundo da rede de sua equipe. Com isso, os donos da casa passaram à frente por 3 a 2 pela primeira vez na partida.

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Assim, o Barcelona completou uma reação extraordinária depois de estar perdendo por dois gols nos primeiros sete minutos. O time virou o placar com três gols em apenas dez minutos, aproveitando a intensa pressão ofensiva e a confusão que tomou conta da defesa do Villarreal.

O time visitante tentou voltar para o jogo nos minutos finais, mas o Barcelona seguiu ameaçando e obrigou o goleiro Peter Gulácsi a trabalhar em várias ocasiões. O destaque foi a defesa em um chute forte de Dani Olmo aos 83 minutos.

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Números impressionantes: Barcelona domina as estatísticas da partida

As estatísticas do confronto mostraram a ampla superioridade do Barcelona, que teve 71% de posse de bola, contra 29% do Villarreal, e finalizou 29 vezes, contra apenas quatro finalizações do time visitante.

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Os gols esperados do Barcelona chegaram a 3,22, contra apenas 0,16 do Villarreal. Os donos da casa também criaram oito chances claras, contra apenas uma do adversário.

O Barcelona acertou nove finalizações no gol, contra duas do Villarreal, e somou 48 toques dentro da área adversária, contra apenas dois do time visitante.

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O Barcelona cobrou dez escanteios e deu 21 passes decisivos, enquanto o Villarreal não teve nenhum escanteio ao longo da partida até a última atualização das estatísticas.

O confronto também contou com a presença de 59.034 torcedores nas arquibancadas do Spotify Camp Nou, que testemunharam um dos períodos mais emocionantes da partida, quando o time da casa transformou a desvantagem de dois gols em vitória por 3 a 2.

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Dessa forma, o Barcelona fez uma exibição ofensiva extraordinária no segundo tempo. O time se recusou a se render ao susto inicial e conseguiu virar o jogo contra o Villarreal, com destaque para Pedri, Fermín e Yamal, conquistando uma vitória dramática que recolocou em 3 pontos a vantagem sobre o Real Madrid, seu perseguidor na briga pela liderança do Campeonato Espanhol.