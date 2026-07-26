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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: em meio à polémica sobre o seu futuro, Vinícius escapa de acidente na Jamaica

La Liga
Real Madrid
Vinicius Junior
Espanha
Brasil

Passa as suas férias após o Mundial

Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, aproveita as suas férias de verão na Jamaica, depois de ter disputado o Mundial com a seleção brasileira, mas em breve terá de se juntar aos seus companheiros de equipa para treinar em Valdebebas.

O avançado está acompanhado por um grupo de amigos e pela sua companheira, Virginia Fonseca, com quem dá uma nova oportunidade à relação, depois de ambos terem anunciado há poucas semanas a sua separação.

E foi precisamente ela quem partilhou nas redes sociais um dos momentos mais engraçados do jogador durante estas férias.

Vinícius conduzia o seu grupo num daqueles carrinhos de golfe típicos dos hotéis de luxo, exibindo as suas capacidades ao volante: "Ele diz que é muito corajoso", foi assim que se comentou o vídeo.

 Na imagem seguinte, pode ver-se o carrinho a sair da estrada estreita por onde circulava.

Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganés crest
Leganés
LEG

Felizmente, não passou de um episódio caricato, e o jogador e os restantes companheiros de equipa encontram-se em excelente estado.


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