Vídeo: em meio à polémica sobre o seu futuro, Vinícius escapa de acidente na Jamaica

Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, aproveita as suas férias de verão na Jamaica, depois de ter disputado o Mundial com a seleção brasileira, mas em breve terá de se juntar aos seus companheiros de equipa para treinar em Valdebebas.

O avançado está acompanhado por um grupo de amigos e pela sua companheira, Virginia Fonseca, com quem dá uma nova oportunidade à relação, depois de ambos terem anunciado há poucas semanas a sua separação.

E foi precisamente ela quem partilhou nas redes sociais um dos momentos mais engraçados do jogador durante estas férias.

Vinícius conduzia o seu grupo num daqueles carrinhos de golfe típicos dos hotéis de luxo, exibindo as suas capacidades ao volante: "Ele diz que é muito corajoso", foi assim que se comentou o vídeo.

Na imagem seguinte, pode ver-se o carrinho a sair da estrada estreita por onde circulava.

Felizmente, não passou de um episódio caricato, e o jogador e os restantes companheiros de equipa encontram-se em excelente estado.



