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Vídeo: ele pode enfrentar Yamal? O irônico recado de Marcelo

Barcelona x Real Madrid
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La Liga
L. Yamal
Marcelo
Espanha
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A ex-estrela do Real Madrid brinca com o jovem craque do Barcelona

Marcelo, ex-lateral-esquerdo do Real Madrid, descartou a ideia de voltar aos gramados para disputar o clássico contra o Barcelona.

O Real Madrid visita o rival catalão no estádio Camp Nou, na noite de domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Durante participação na rede DAZN antes do confronto entre os rivais, o ex-astro brasileiro foi questionado sobre o desejo de disputar a partida que reúne os dois maiores adversários do futebol espanhol, e respondeu rindo: "Impossível. Imaginem só eu correndo atrás do Lamine Yamal agora! Não consigo".


Marcelo é um dos jogadores mais marcantes a vestir a camisa do Real Madrid em sua geração, após conquistar diversos títulos com o clube merengue ao longo de sua carreira e deixar uma marca evidente na posição de lateral-esquerdo.

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Mas o brasileiro deixou claro, em seu jeito bem-humorado, que prefere acompanhar o clássico de fora do campo a tentar perseguir Yamal durante os 90 minutos, em um comentário que reflete o peso do desafio que os defensores do Real Madrid enfrentam amanhã para parar o jovem astro do Barcelona.

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