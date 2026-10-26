Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, respondeu de maneira curiosa a uma pergunta sobre sua vitória na Bola de Ouro de 2026, na cerimônia que será realizada hoje à noite em Londres.

Um vídeo transmitido pela plataforma DAZN se espalhou pelas redes sociais após a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona (2 a 1).

O atacante do Real Madrid aparece conversando com o comediante Redouane Bougheraba, que lhe pergunta: "Você vai ganhar amanhã?" O francês respondeu com um gesto que os torcedores interpretaram como uma confirmação de sua vitória.

Depois de marcar dois gols no Clássico, Mbappé se tornou o centro das especulações a poucas horas da cerimônia de entrega do prêmio.

O suspense continua, apesar da análise de diversos indícios antes da cerimônia de entrega da Bola de Ouro em Londres.

O retorno do Real Madrid à cerimônia de premiação, após tê-la boicotado em 2024, e a presença de vários dos candidatos mais cotados são fatores que alimentam os debates sem que se chegue a qualquer conclusão definitiva.

Harry Kane conta com suas estatísticas pelo Bayern de Munique, enquanto Lamine Yamal reforça suas chances com a atuação pelo Barcelona e pela seleção espanhola.

E o mais importante: Pascal Ferré, ex-responsável pela Bola de Ouro, lembrou aos ouvintes da rádio RMC que os candidatos não são mais informados do resultado com antecedência: "Desde 2024, os vencedores deixaram de ser avisados sobre seu destino antes da cerimônia, e todos ficaram na mesma situação. Quando chegam ao salão da cerimônia em Londres, nenhum deles poderá levantar os braços em sinal de vitória diante dos outros, porque não sabem o resultado".







