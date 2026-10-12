O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, rompeu o silêncio sobre a capacidade da equipe de competir na próxima Copa da Ásia.

Donis havia conduzido a seleção saudita à conquista da Copa do Golfo Arábico, em cima dos Emirados Árabes Unidos (2 a 0), poucos dias atrás, a quarta vez em sua história.

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Durante um breve encontro com um repórter da rede de canais saudita "Thmanyah", Donis respondeu sobre a possibilidade de brigar pelo título asiático: "Espero que sim, mas passo a passo".

A curta declaração de Donis indica seu desejo de baixar a temperatura e trabalhar em silêncio até chegar aos mais altos patamares no período que se aproxima.

Donis assumiu o comando da seleção saudita poucas semanas antes da última Copa do Mundo, como sucessor do francês Hervé Renard.