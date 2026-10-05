O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, afirmou que a equipe está pronta para enfrentar os Emirados Árabes Unidos, amanhã, terça-feira, na final da Copa do Golfo.

Donis disse na coletiva de imprensa, transmitida pela rede de canais Abu Dhabi Sports: "Cada partida tem seus próprios cálculos, e lidar com ela varia de acordo com seus dados".

E acrescentou: "Disputamos 120 minutos contra a seleção do Catar na semifinal, e isso foi difícil e desgastante para nós, especialmente porque o adversário jogou de forma defensiva".

O treinador grego prosseguiu: "Vamos tentar apresentar o melhor desempenho possível na final da Copa do Golfo".

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E destacou: "Os Emirados Árabes Unidos são uma das melhores seleções deste torneio, e contam com uma clara disciplina tática, além disso o treinador deles, Zlatko Dalic, tem uma leitura precisa de todos os detalhes das partidas".

E explicou: "Precisamos nos concentrar em nós mesmos, e vamos selecionar os melhores elementos na defesa e no ataque para criar oportunidades, aproveitando as bolas paradas".

Por sua vez, Mohammed Kanno, jogador da seleção da Arábia Saudita, confirmou a dificuldade de enfrentar os Emirados Árabes Unidos, mas enfatizou a confiança dos jogadores em sua capacidade de apresentar o nível exigido.

Kanno disse: "A seleção dos Emirados Árabes Unidos é forte, mas, se Deus quiser, estaremos à altura para conquistar o título e alegrar a torcida".

E sobre a possibilidade de recorrer aos pênaltis, comentou: "Esperamos não chegar a isso, queremos decidir as coisas no tempo normal".















