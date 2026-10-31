Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: dois gols incríveis de Raphinha e o Barcelona goleia no Camp Nou

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Raphinha
Espanha
Brasil

Veja o gol

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O brasileiro Raphinha seguiu em grande fase com a camisa do Barcelona, após marcar dois gols nas redes do Deportivo Alavés, durante o confronto disputado pelo Campeonato Espanhol, conduzindo a equipe do técnico Hansi Flick e chegando a 17 gols em diferentes competições, sendo 15 gols em LaLiga e dois na Liga dos Campeões da Europa.

Raphinha precisou de apenas 8 minutos para abrir o placar, depois que Pedri deu um passe em profundidade para Fermín López pelo lado esquerdo, e este enviou um cruzamento preciso dentro da área, que o atacante brasileiro aproveitou com uma arrancada veloz e uma finalização certeira dentro das redes.

E a 5 minutos do fim do primeiro tempo, Raphinha voltou a adicionar o segundo gol para ele e para sua equipe, aproveitando novamente um passe de Fermín López, após disparar uma finalização precisa durante sua arrancada, completando seu doblete na partida.

O doblete veio antes da viagem de Raphinha para se juntar à seleção do Brasil em Cingapura, depois de continuar balançando as redes pela sétima partida nos 14 jogos que disputou nesta temporada, repetindo o que fez diante de Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Feyenoord, Sevilla e Real Madrid.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google