Vídeo: dois gols incríveis de Raphinha e o Barcelona goleia no Camp Nou

O brasileiro Raphinha seguiu em grande fase com a camisa do Barcelona, após marcar dois gols nas redes do Deportivo Alavés, durante o confronto disputado pelo Campeonato Espanhol, conduzindo a equipe do técnico Hansi Flick e chegando a 17 gols em diferentes competições, sendo 15 gols em LaLiga e dois na Liga dos Campeões da Europa.

Raphinha precisou de apenas 8 minutos para abrir o placar, depois que Pedri deu um passe em profundidade para Fermín López pelo lado esquerdo, e este enviou um cruzamento preciso dentro da área, que o atacante brasileiro aproveitou com uma arrancada veloz e uma finalização certeira dentro das redes.

E a 5 minutos do fim do primeiro tempo, Raphinha voltou a adicionar o segundo gol para ele e para sua equipe, aproveitando novamente um passe de Fermín López, após disparar uma finalização precisa durante sua arrancada, completando seu doblete na partida.

O doblete veio antes da viagem de Raphinha para se juntar à seleção do Brasil em Cingapura, depois de continuar balançando as redes pela sétima partida nos 14 jogos que disputou nesta temporada, repetindo o que fez diante de Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Feyenoord, Sevilla e Real Madrid.